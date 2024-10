DIRECT : Les couleurs des Outre-mer sur les Champs-Élysées : avec la 22e édition du Carnaval Tropical

Ce dimanche 6 octobre 2024, la 22e édition du Carnaval Tropical de Paris se déroule sur les Champs-Élysées. 21 groupes défilent sous le thème : "Les Outre-Mer unis par l'olympisme". Les champions olympiques Yannick Borel, Enzo Lefort et Muriel Hurtis ont donné le coup d'envoi des festivités aux côtés des représentants de la mairie de Paris et de la Fédération du Carnaval Tropical.

Trois sportifs guadeloupéens, Enzo Lefort, médaillé de bronze au fleuret par équipes, Yannick Borel, médaillé d'argent à l'épée individuelle lors des Jeux de Paris 2024, et Muriel Hurtis, championne du monde du relais 4 × 100 m en 2003 et détentrice du record de France de cette discipline ont donné le coup d'envoi de cette manifestation placée sous le signe de l'olympisme. Aux côtés de la Ville de Paris et de la Fédération du Carnaval Tropical, ils ont inauguré cet événement culturel qui célébre les Outre-mer et au-delà.

Le coup d'envoi du carnaval de Paris a été donné par trois sportifs guadeloupéens: Yannick Borel, Enzo Lefort et Muriel Hurtis pic.twitter.com/kMzfjoh5gI — La1ère.fr (@la1ere) October 6, 2024

Outre la parade carnavalesque, un marché avec des spécialités créoles et des senteurs exotiques est ouvert de 13 heures à 18 heures.

Retrouvez ici le direct du Carnaval Tropical 2024 :

Outre-mer la 1ère retransmet le Carnaval en direct sur son site internet, mais également sur son Facebook live en lien également avec celui de la Ville de Paris pour chaque territoire ultramarin.

Direct sur les Champs-Elysées à Paris, Carnaval Tropical 2024 • ©Outre-mer la 1ere

Fête, musique et costumes flamboyants...

Le défilé du Carnaval Tropical rassemble 21 groupes, issus d'associations parisiennes, franciliennes, des Outre-mer, ainsi que de la Caraïbe, de l'Amérique latine et d'autres régions de France. Ces formations perpétuent les traditions festives des carnavals antillais, guyanais, caribéens et latino-américains, offrant un spectacle riche en couleurs et en énergie.

Ordre des groupes pour la parade sur les Champs-Elysées • ©Cap/ FB/ Fédération du Carnaval Tropical

Depuis sa création en 2002, le Carnaval Tropical de Paris, organisé en collaboration avec la Fédération du Carnaval Tropical, est devenu un rendez-vous majeur de la capitale.

Le parcours

Chaque année, des milliers de spectateurs se rassemblent le long d'un parcours de plus de trois kilomètres pour admirer les costumes flamboyants et les chorégraphies envoûtantes des carnavaliers.

C'est le carnaval de Paris ce dimanche 6 octobre 🎭

En images, des membres du groupe Zomercarnaval_ Rotterdam. Ils sont venus des Pays-Bas pour l'occasion

📸Coralie Audal pic.twitter.com/IddMra7fiQ — La1ère.fr (@la1ere) October 6, 2024

Le Rond-Point des Champs-Élysées a ouvert ses portes au public dès midi, et à 13h, le coup d'envoi du Carnaval Tropical a été donné depuis le bas du Rond-Point, entièrement piétonnisé pour l'occasion dans le cadre de l'opération "Paris Respire". Le cortège défilera en direction de l’Arc de Triomphe jusqu'à la rue de Tilsitt avant de revenir au Rond-Point, où chaque groupe exécutera sa chorégraphie devant un jury installé face à la tribune officielle.

Les groupes évolueront sur les Champs-Elysées • ©Cap/ FB/ Fédération du Carnaval Tropical

La Ville de Paris remettra quatre distinctions lors de l'événement :