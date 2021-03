Les pièces de Franc Pacifique font peau neuve

Des pièces plus modernes et surtout plus pratiques à utiliser. Les habitants de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna vont bientôt découvrir leurs nouveaux francs CFP. Et surtout, fini les particularités en fonction de chacun des territoires.

Jean-Michel Mazerolle/Outre-mer la 1ère •

L’IEOM, l’Institut d’Emission des Outre-Mer, cette annexe de la Banque de France qui supervise les économies de chacune des collectivités et qui gère l’opération a décidé de proposer une gamme unique valable sur les 3 territoires. 31 millions de pièces seront acheminées sur place et livrées d’ici aout 2021 dans les différentes banques locales pour une mise en circulation au 1er septembre 2021. Calédoniens, polynésiens, wallisiens et futuniens auront alors 9 mois pour procéder à l’échange de leurs vieilles pièces avec les nouvelles.

Standards internationaux

C’est la Monnaie de Paris qui a été chargée de réaliser ces nouvelles pièces franc CFP. Elles ont été fabriquées à Pessac (en Gironde) et répondent désormais aux standards internationaux (ce qui n’était pas le cas jusqu’alors). Ainsi ces nouvelles piécettes seront utilisables dans tous les distributeurs de monnaie qui doivent répondre désormais à des normes internationales.

Autre nouveauté, et pas des moindres : la nouvelle gamme ne comportera plus que 6 pièces au lieu de 7 actuellement. Exit les 1 et 2 francs CFP. Et arrivée d’une nouvelle galette fiduciaire : 200 F CFP, soit l’équivalent de 1 euro 67 centimes. A noter que la disparition des deux plus petites pièces (qui représentaient plus de la moitié des pièces émises – plus de 400 millions depuis leur lancement en 1967) obligeront clients et commerçants à une légère gymnastique si l’acheteur n’a pas l’appoint : la règle de l’arrondi.

L'arrondi, comment ça marche ?

Si le total d’achat se termine par 1 ou 2, le total sera arrondi au 0 inférieur. Si le total d’achat se termine par 6 ou 7, l’arrondi se fera au 5 supérieur. En revanche, si le total d’achat se termine par 3 ou 4, l’arrondi se fera au 5 supérieur. Et pour finir, si le total d’achat se termine par 8 ou 9, l’arrondi s’effectuera au 0 supérieur. A noter également que cette règle de l’arrondi ne s’appliquera pas aux paiements en carte bancaire, en chèque ou en virement. Dans ces derniers cas, le paiement continuera d’être réalisé au franc près.

Fin de l’opération de changement des pièces le 31 mai 2022. Les habitants de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie et de Wallis et Futuna auront alors une seule et même monnaie. Une première dans l’histoire de ces trois territoires français d’Océanie. Toutes les anciennes pièces récupérées par l’IEOM seront alors renvoyées en hexagone pour être fondues et recyclées.

