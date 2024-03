Les traditions des Outre-Mer dynamisent le salon international de l'agriculture à Paris

Le dimanche 3 mars 2024 a marqué la clôture du 60e salon de l’agriculture, qui s'est tenu à la porte de Versailles à Paris. Après une présence de neuf jours sur les lieux, les délégués des Outre-mer expriment leur contentement. Ce salon représente une véritable chance pour les territoires ultramarins. En plus de la mise en valeur des produits, diverses animations ont été proposées dans les stands.

Le 60e Salon de l'Agriculture a pris fin, laissant derrière lui une véritable vitrine des richesses agricoles des régions d'outre-mer. Les produits de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Nouvelle-Calédonie, de Mayotte, de la Réunion, de Tahiti, ainsi que de Wallis et Futuna ont été mis en lumière, témoignant de la diversité et de la qualité de la production agricole dans ces territoires éloignés.

Cette édition a été marquée par la reconnaissance exceptionnelle des exploitants des Outre-mer, qui se sont vus décerner un total impressionnant de 113 médailles. Parmi celles-ci, 46 étaient en or et en argent, tandis que 21 étaient en bronze, mettant en valeur le savoir-faire et l'excellence des agriculteurs ultramarins.

Outre sa fonction de promotion des produits locaux, le Salon de l'Agriculture est également un moment privilégié de rencontre avec le grand public pour nos régions éloignées. Ce salon constitue une véritable opportunité touristique, attirant les curieux à la découverte des saveurs et des traditions des Outre-mer.

Tahiti

Animations sur l'espace de Tahiti • ©Jean-claude Samyde

Guadeloupe

Animations sur l'espace de la Guadeloupe • ©Jean-claude Samyde

La Réunion

Animationns espace La Réunion • ©Jean-claude Samyde

Nouvelle-Calédonie

Amimations sur l'espace de la Nouvelle-Calédonie • ©Jean-claude Samyde

Guyane