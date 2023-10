Lilian Thuram réagit après les propos de l'entraîneur de foot d'Orléans, accusé de racisme

"Ces choses-là ne sont plus acceptables", a déclaré l'ancien international guadeloupéen sur France Bleu Orléans ce mercredi matin. Il intervenait à la suite de la suspension de l'entraîneur de l'US Orléans, Bernard Casoni, accusé d'avoir tenu des propos à caractère raciste.

"Il faut dire à M. Casoni que ces choses-là ne sont plus acceptables", a lancé ce mercredi matin le champion du monde 98 Lilian Thuram, invité de la matinale de France Bleu Orléans. Le Guadeloupéen réagissait après la suspension de l'entraîneur de l'US Orléans, Bernard Casoni.

Ce dernier est visé depuis ce mardi par une enquête préliminaire pour provocation à la haine ou à la discrimination raciale et pour injures publiques à caractère raciste.

"On ne peut plus dire ces choses-là"

"Il faut féliciter toutes ces personnes qui n'acceptent plus" ces propos racistes, insiste Lilian Thuram. "Il faut inciter les victimes à dénoncer", a-t-il poursuivi.

"Le racisme, c'est une éducation, c'est-à-dire que très souvent, nous sommes éduqués à travers des façons de percevoir le monde, de dire certaines choses et on ne se rend pas compte que nous tenons des propos racistes, décrypte le Guadeloupéen. Et c'est pour cela qu'il y a des gens en face de vous qui doivent dire : 'ça on arrête, on passe à autre chose, on ne peut plus dire ces choses-là."

Ce qu'il faut faire, c'est que chacun de nous soyons alertés et attentifs à ce que les choses changent. Lilian Thuram A France Bleu Orléans

"Pas besoin de chasubles, ils sont déjà Noirs"

Lundi, la radio France Bleu Orléans avait publié plusieurs déclarations de Bernard Casoni, dont une en conférence de presse à la veille d'un match. Interrogé sur l'adhésion de l'effectif à son plan de jeu, Bernard Casoni avait déclaré : "Je l'ai fait dans tous les clubs où je suis passé, je l'ai fait avec des Maghrébins ! Ils ne sont pas plus cons que des Maghrébins hein... Je veux dire, voilà, c'est le rôle d'un entraîneur".

Selon plusieurs témoignages concordants recueillis par la radio, ce ne sont pas les seuls propos choquants tenus par Bernard Casoni, qui aurait ainsi dit lors d'une séance d'entraînement : "Pas besoin de chasubles pour eux, ils sont déjà Noirs', soi-disant sur le ton de l’humour".