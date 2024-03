Lucia, Lisa et Monique, premières femmes kanak à percer le plafond de verre

Partager :

Elles sont magistrate, ingénieure et docteure en sciences économiques. Trois femmes kanak qui occupent des postes à responsabilité dans un monde où les femmes, historiquement, étaient exclues et invisibles. "Femmes kanak, les pionnières" met en perspective l'histoire des femmes kanak à travers l'histoire du territoire. Portraits croisés de 3 femmes qui marchent à côté des hommes et non plus derrière.

Collaboratrice d'une élue au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Lucia, diplômée en 2020, est la première femme kanak docteure en sciences économiques et sociales. Lisa est la première métisse calédonienne à avoir prêté serment pour devenir magistrate. Monique, "premier ingénieur" de sa tribu, fait partie des premières femmes cadres supérieures travaillant dans le monde de la mine. Monique Poma regarde l'usine du Nord, où elle occupe le poste d'ingénieur • ©Latitude 21 Pacific Regardez en intégralité le documentaire Femmes kanak, les pionnières Une émancipation lente Elles ont connu, comme les hommes kanak, les violences et les injustices de la colonisation. Mais pour elles, ces contraintes ont toujours été plus lourdes, appesanties par le patriarcat omniprésent de l’État, de la religion et de la coutume. Décennie après décennie, elles ont essayé de faire bouger les lignes de la société calédonienne pour avoir une place plus équitable. Aux côtés des hommes, elles se sont battues durant "les évènements" pour l’émancipation de leur peuple et le respect de leur culture. Dewe Gorodey, tante de Monique, première femme kanak engagée dans la lutte pour l'indépendance • ©Latitude 21 Pacific Pourtant, depuis les accords de Matignon en 1988, la société calédonienne déconstruit les vieux schémas coloniaux pour bâtir un destin commun où toutes les ethnies auraient la même égalité de chance dans le partage des pouvoirs. Le mot rééquilibrage est au centre de tous les discours. Mais qu’en est-il du rééquilibrage Hommes / Femmes ? Pour les femmes, il a fallu attendre plus de trente ans pour qu’elles émergent en nombre au sein de la société calédonienne. Depuis les années 2010, Lucia, Lisa et Monique sont les premières à percer le plafond de verre. Aujourd’hui, trois jeunes femmes prennent la parole, incarnant ce renouveau et cette prise de pouvoir des nouvelles générations.

L'histoire calédonienne ne s'écrira plus sans elles Les pionnières ont relevé le défi de concilier leur métier tout en respectant les valeurs transmises par la coutume. Pas toujours facile. Lucia Xewe témoigne avec émotion du travail qu'elle a fait sur elle-même pour y parvenir, dans cet extrait : Les jeunes femmes kanak sont prêtes à reprendre le flambeau de leur aînée • ©Latitude 21 Pacific Aujourd'hui, je suis très contente de voir que les jeunes femmes ont la parole facile. C'est très clair. Elles savent ce qu'elles veulent faire. Elles sont ambitieuses, très motivées. C'est très encourageant pour nous. Lucia Xewe, docteure en sciences économiques Au fil des décennies se dessine le chemin parcouru pour que les femmes prennent leur place aux côtés des hommes et non plus derrière. Aujourd’hui, cette nouvelle génération émerge dans l’espace public grâce aux diplômes et à l’entrepreneuriat. Une génération qui reprend le flambeau de leurs aînées. Elles doivent relever le défi de participer au devenir du pays, à la valorisation d’une culture kanak ancrée dans le passé qui doit rester en mouvement pour répondre aux défis de la mondialisation, et au rééquilibrage des pouvoirs entre les hommes et les femmes. Réalisation Dominique Roberjot

