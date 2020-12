Lutte contre la drépanocytose : l’argent de la vente aux enchères d’une bouteille de Rhum Clément reversé à une association

La 100ème bouteille Rhum Clément, millésime 2002, a été adjugée à 650 euros lors d'une vente aux enchères de vins fins et spiritueux organisée par la maison Artcurial le 15 décembre. L’intégralité de la somme sera reversée à l’association de lutte contre la drépanocytose APIPD.

Inès de Rousiers •

650 euros reversés à l’APIPD

Rhum Clément fait avec nous le pari de l’avenir en aidant à la recherche médicale par des dons systématiques, renforçant par la même, l’action globale de l’APIPD, notamment en faveur des malades les plus démunis.

-Jenny Hippocrate, présidente de l'APIPD

Légère déception

“C’est un élément important de cette vente !”. Dans la salle de vente d’Artcurial, Rond-Point des Champs-Élysées à Paris, les experts sont pendus au téléphone ou le nez dans leurs ordinateurs, dans l’attente d’enchères de potentiels acheteurs.Sur le mur, s’affiche le cliché de la 100ème et dernière bouteille d’un millésime 2002 de la marque martiniquaise Rhum Clément, élégamment doré à la feuille d’or 24 carats. Une collaboration réalisée avec Lise Richardot de l’atelier Acanthe.L’enchère démarre à 600 euros et est vite expédiée. Le marteau du commissaire priseur résonne dans la pièce : la bouteille est adjugée à 650 euros, prix marteau. “Elle mérite mieux. C’est une cause juste et il faut la défendre”, commente Laurie Matheson, l’une des expertes en charge de la vente. Engagé depuis plusieurs années aux côtés de l’Association Pour l’Information et la Prévention de la Drépanocytose (APIPD), Rhum Clément a décidé de leur dédier le lot. L’intégralité de la somme sera ainsi reversée à l’association présidée par la Martiniquaise Jenny Hippocrate.“On est un peu déçu”, reconnaît Laurie Matheson. “C’est une œuvre d’art en soi, on ne comprend pas trop. Après la collection est récente, elle peut prendre de la valeur avec le temps. Mais au moins elle est vendue, probablement à un amateur. 650 euros, ça fait quand même un prix !”, souligne l’experte.“C’est vrai qu’on aurait souhaité qu’elle soit vendue beaucoup plus cher. Mais c’est un pion de plus dans cette lutte contre cette maladie et quelque part nous en sommes très très fier”, souligne pour sa part Dominique de la Guigneraye, directeur commercial des Rhums Clément, présent lors de la vente.En 2017, la vente aux enchères d’une bouteille en cristal Rhum Clément, au bouchon serti de diamant avait été adjugée à 100 000 euros, devenant ainsi la bouteille la plus chère au monde . 15 000 euros avait été reversés à l’APIPD.