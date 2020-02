Quels sont les mois où sont majoritairement célébrés les mariages dans les DOM ? [DATA]

A l'occasion de la Saint-Valentin, gros plan sur les mariages dans les départements d'Outre-mer. Contrairement à l'hexagone, le mois le plus prisé pour les mariages dans les Outre-mer, c'est décembre.

Décembre dans les DOM

Dans l'hexagone : juin le mois favori

La Saint-Valentin, le 14 février, est la fête des amoureux, mais ce n'est pas la période pendant laquelle sont célébrés le plus grand nombre de mariages, que ce soit dans l'hexagone ou dans les Outre-mer. Comme le montrent les statistiques de l'Insee pour l'année 2018 , en France métropolitaine, le pic des mariages se déroule lors de l'été (dans l'hémisphère nord). Le mois de décembre est une période creuse pour les mariages, hiver oblige.Mais dans les Départements d'Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion et la Guyane) décembre est le mois le plus prisé pour les mariages. Le graphique ci-dessous détaille le nombre de mariages dans chaque département d'Outre-mer (cliquez sur le département de votre choix dans la barre située en haut du graphique). Dans le détail, le mois de décembre est particulièrement prisé pour les mariages à La Réunion, en Guadeloupe et en Martinique. En Guyane, les mariages les plus nombreux se déroulent en août et décembre. A Mayotte en revanche, c'est le mois de juillet qui est plébiscité par les candidats au mariage.Dans l'hexagone, sans surprise ce sont les mois d'été qui sont les plus chargés en mariage : juin d'abord, puis septembre, août et juillet.