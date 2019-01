A Mayotte, un enfant meurt après avoir chuté dans un caniveau lors d'un violent orage

Alors que le 101ème département français était placé en vigilance orages dimanche, un enfant a été "pris par de forts afflux d'eau" et s'est retrouvé bloqué dans un caniveau profond de Mamoudzou, a précisé le directeur de cabinet de la préfecture.



Resté plusieurs minutes sous l'eau, il a été ranimé dans un premier temps par les secours après avoir été victime d'un arrêt cardio-respiratoire mais a fini par succomber lundi, a indiqué la préfecture.

L'évacuation des eaux pluviales "L'évacuation des eaux pluviales est encore compliquée" sur le territoire, a déclaré la préfecture, et relève des compétences des communes. Contactée par l'AFP, la mairie de Mamoudzou n'a pas souhaité réagir à ce drame.



S'il reste "relativement rare", ce genre d'événement fatal n'est pas le premier à Mayotte et la préfecture préconise à ce titre lors des vigilances orages de "(tenir) les enfants à distance des caniveaux qui peuvent déborder" en cette saison des pluies.