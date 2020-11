Mayotte: mettre fin à l'immigration clandestine, priorité pour l'eurodéputé LR Bellamy

L'eurodéputé Les Républicains François-Xavier Bellamy était en visite à Mayotte dans le cadre de la préparation du pacte européen visant à maîtriser les frontières extérieures de l'Union européenne.

Outre-mer la 1ère avec AFP •

Financements européens et "assistance technique"

"Aucun développement ne sera possible pour Mayotte, si on ne met pas fin au flux migratoire permanent", a soutenu samedi l'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy, à l'issue de sa visite d'une semaine dans ce département français de l'océan Indien.Sa venue s'inscrit dans le cadre de la préparation du pacte européen visant à maîtriser les frontières extérieures de l'Union européenne. François-Xavier Bellamy assure qu'il fera tout pour que Mayotte, devenue région ultrapériphérique de l'UE (RUP) en 2014, soit incluse dans ce pacte.À Mayotte, près de 50% de la population est de nationalité étrangère, dont la moitié en situation irrégulière. Une population qui vient en très grande partie des Comores voisines, mais aussi de Madagascar, de l'Afrique des Grands Lacs et parfois même de Syrie ou de Birmanie et qui contribue à la saturation des équipements publics à Mayotte.M. Bellamy a rencontré les forces de l'ordre et la sous-préfète en charge de la lutte contre l'immigration clandestine, Nathalie Gimonet. Il a salué leur travail, mais affirme que l'UE doit s'engager dans la protection des frontières à Mayotte."Je ferai la proposition au Parlement et à la Commission. Très prochainement, les commandants des forces de l'ordre ici discuteront en visioconférence avec le directeur de Frontex (Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes)", a déclaré M. Bellamy. Selon lui, l'UE "doit soutenir Mayotte d'une manière ou d'une autre, avec une assistance technique ou le renforcement de détection des kwassa (embarcation légère à coque plastique transportant les migrants)".L'eurodéputé souhaiterait également que des financements européens contribuent à la construction d'équipements structurants dans les domaines de la santé, de l'éducation, mais aussi économiques (rallongement de la piste de l'aéroport, nouveaux quais au port), puisque Mayotte fait partie des régions européennes les plus pauvres et les moins développées.