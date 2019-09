Mayotte : la préfecture appelle à la prudence à l'approche des grandes marées

De septembre à novembre 2019 plusieurs marées avoisineront ou dépasseront les 4 mètres de hauteur et pourraient impacter les infrastructures de l’île tel que les gares maritimes et donc la rotation des barges, le réseau routier, une partie de la piste de l’aéroport, ou encore certains quartiers du littoral.



Que se passe-t-il ?

Quelles conséquences ?

Appel à la prudence

Cela ressemble à un scénario de film catastrophe, mais c'est pourtant la réalité : Mayotte est confrontée depuis quelques mois à un phénomène de montée des eaux qui devrait être plus sensible encore dans les jours qui viennent, avec l'arrivée des grandes marées. La préfecture vient d'ailleurs de lancer une mobilisation de ses services et de diffuser des consignes de sécurité à la population. Elle alerte sur les conséquences possibles en ces termes :Depuis quelques mois, Mayotte s'enfonce. Selon la préfecture, l'affaissement constaté par les scientifiques est de 9 à 15 centimètres. C'est la conséquence de la crise sismo volcanique consécutive à la naissance et à l'éruption d'un volcan sous-marin Né il y a environ un an, ce volcan sous-marin se situe à 50 kilomètres à l'Est des côtes mahoraises et à 3.500 mètres de profondeur. D'un diamètre de 4 kilomètres, il culmine à 800 mètres, selon les scientifiques. La naissance de ce volcan a entraîné une impressionnante crise sismique à Mayotte. Des micro-séismes à répétition qui ont engendré un affaissement de l'archipel.Cet affaissement a des conséquences immédiates, notamment lorsque les coefficients de marées sont élevés. Au début du mois de septembre, les habitants de Mayotte ont pu le constater : certaines routes étaient submergées et l'inquiétude était grande, comme le montre ce reportage de Mayotte la 1ere du 2 septembre 2019 :Pour tenter de prévenir les risques liés à ces grandes marées, la préfecture lance donc un appel à la prudence et rappelle les consignes à la population en cas de submersion.