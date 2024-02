Meurtre d'une Guadeloupéenne dans l'Essonne : le parquet requiert la mise en examen de quatre personnes pour assassinat

Au lendemain de la découverte du corps sans vie de Mayliss 18 ans, originaire de la Guadeloupe, dans un sous-bois de Chilly-Mazarin (Essonne), le parquet d'Évry a requis la mise en examen pour "assassinat" de quatre suspects, dont l'ex petit-ami de la victime.

La jeune femme de 18 ans, originaire de la ville de Pointe-Noire en Guadeloupe par sa mère, avait disparu à Vitry-sur-Seine le 14 février dernier. Dès lors, une enquête pour disparition inquiétante avait été ouverte par le parquet de Créteil après le signalement de la mère. C'est finalement jeudi que son corps, sans vie, a été retrouvé abandonné dans un sous-bois de Chilly-Mazarin dans l'Essonne.

Une autopsie de la dépouille a été réalisée et a permis de révéler "de multiples plaies par arme blanche sur l'ensemble du corps" de la jeune guadeloupéenne. De son côté, le parquet a précisé que "On a retrouvé des traces de brûlure sur le corps, dont on pense qu'elles sont post-mortems à ce stade".

Trois personnes mises en examen

Une information judiciaire a été ouverte pour "assassinat, atteinte à l'intégrité physique d'un cadavre et modification de l'état des lieux d'un crime", a précisé le procureur de l'Essonne Grégoire Dulin. Parmi les trois individus, l'un d'entre eux est âgé de 16 ans. Il s'agit de "l'ex-petit ami" de la victime, a confirmé vendredi soir le parquet. Dans l'attente d'un débat concernant son potentiel placement en détention provisoire lundi, il a été incarcéré, a ajouté le parquet. Vendredi soir, il figurait parmi les quatre personnes qui étaient présentées au juge dans le cadre de cette affaire.

Un jeune homme de 20 ans et un adolescent de 16 ans ont comme lui été mis en examen pour l'ensemble des chefs, et placés en détention provisoire. Un dernier suspect, âgé de 15 ans, a été placé sous le statut de témoin assisté pour assassinat et mis en examen pour le reste des chefs. Il fait l'objet d'une mesure éducative provisoire, a détaillé le parquet, et a été placé en foyer.

Plus tôt dans la journée de vendredi, six gardes à vue étaient en cours dans cette affaire. Elles se sont achevées en début d'après-midi et deux personnes ont été relâchées. Les investigations pour connaître le mobile du meurtre se poursuivent. Un hommage devrait être rendu à la jeune Mayliss à Saint-Denis dans les jours à venir.