Nouvelle-Calédonie : un directeur de garderie soupçonné de pédophilie

"Des révélations d'une enfant de 4 ans et une enquête diligentée par le commissariat de police de Nouméa ont conduit à l'interpellation d'un homme âgé de 55 ans", directeur d'une garderie, a indiqué dans un communiqué Alexis Bouroz, procureur de la République. Son placement en détention a été requis.



Les investigations menées auraient révélé des abus sexuels commis sur trois mineurs âgés de 4 à 11 ans entre 2016 et août 2019 dans cet établissement, qui selon Les Nouvelles-Calédoniennes et des élements constatés sur place, s'apparente plutôt à un centre d'aide aux devoirs et d'ateliers d'arts créatifs.

Il reconnaît "partiellement" les faits Lors de sa garde à vue, l'homme a "partiellement" reconnu les faits tandis qu'une information a été ouverte du chef d'agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité.



Tôt samedi matin, deux véhicules appartenant à ce centre d'apprentissage ont été incendiés devant ses locaux, situés dans le quartier cossu de L'Orphelinat, sans qu'un lien direct ne puisse pour le moment être établi avec l'arrestation du directeur.