INFORMATIONS PRATIQUES. Le couvre-feu prolongé jusqu'au 22 juillet, des établissements scolaires du Mont-Dore rouvrent le 15 juillet ainsi que deux écoles de Kaméré, à Nouméa

Le Haut-commissariat communique ce matin sur la prolongation des mesures administratives. Îles des Pins, Mare et Lifou : les rotations du Betico sont modifiées. Certaines écoles, collèges et lycées restent fermés mais au Mont-Dore deux écoles rouvrent le 15 juillet, tout comme à Nouméa. Les prévisions de vols d'Aircalin jusqu'au 26 octobre sont disponibles. Ce sont les informations pratiques de NC la 1ère du vendredi 12 juillet.

Le 22 juillet : c'est la nouvelle date choisie par le Haut-commissariat pour la prolongation du couvre-feu et autres mesures administratives. Le Betico précise les modifications d'horaires de ses rotations. Suite aux exactions, des établissements scolaires sont encore fermés mais le Mont-Dore annonce que deux écoles vont rouvrir le 15 juillet, tout comme à Nouméa. Tandis que l’école de l’île Ouen a déjà rouvert ses portes aux enfants, le mercredi 10 juillet 2024 aux horaires habituels. NC la 1ère répertorie ici les informations pratiques pour ce vendredi 12 juillet.

Des infos pratiques à suivre aussi ici

Les mesures administratives

"Afin de poursuivre les efforts de sécurisation menés par les forces de sécurité intérieure, les mesures d'interdiction de vente et de transport d'armes et de vente d'alcool, ainsi que le couvre-feu de 20h à 6h sont prolongées sur l'ensemble du territoire jusqu'au lundi 22 juillet", détaille le Haut-commissariat dans un communiqué.

Les transports

Modifications des horaires du Betico

En raison des prévisions météorologiques défavorables et des contraintes de sécurité liées au couvre-feu, les horaires des liaisons vers les îles Loyauté et l'île des Pins évoluent. Dès ce vendredi matin, la rotation du Betico NC vers les Îles Loyauté ce vendredi 12 juillet 2024, est annulée. Mais l'armateur a donné ses nouveaux horaires pour les rotations dès demain. Les voici ci-dessous.

A

La liste des vols internationaux maintenus

Air Calédonie international détaille la liste des rotations assurées jusqu'au 21 juillet (détail à consulter ici) .La compagnie donne aussi ses perspectives jusqu'au 26 octobre, avec de très nombreux changements.

Aircalin garde son agence ouverte

La compagnie aérienne déplore aussi une tentative d'intrusion dans son agence de vente située au centre-ville de Nouméa. "Les dégâts étant moindres", Aircalin est toutefois en mesure de la garder ouverte, chaque matin, du lundi au vendredi, de 8 heures à midi, comme depuis sa réouverture le 4 juillet.

Air Calédonie reprend le fret

La compagnie aérienne domestique a repris progressivement le transport de fret depuis le 10 juillet "pour l'ensemble de ses destinations, avec des horaires adaptés" :

-au comptoir fret de l'aéroport de Magenta, du lundi au samedi, de 7 heures à 12h30.

-aux comptoirs fret des différentes escales, du lundi au dimanche, uniquement aux heures des vols.

L'accès à l'aérodrome de Magenta reste sous le contrôle des autorités et l'accès en voiture est par conséquent très limité. Les clients arrivant à pied pourront accéder au comptoir fret directement avec leur colis.

D'après les syndicats, la compagnie est proche du dépôt de bilan.

• Une nouvelle offre de navettes maritimes, à Nouméa

Depuis mercredi, des navettes sont proposées pour desservir par la mer les presqu'îles de Nouméa, du lundi au vendredi.

Deux lignes distinctes partiront du Port Moselle :



Ligne 1 : direction Numbo

Ligne 2 : direction Nouville et 1881 (près de l'université)

C'est un projet pilote, annoncé du 10 juillet au 8 octobre pour "tester l'intérêt et les besoins des usagers sur ces nouveaux trajets maritimes".

Comment faire ? Les réservations se prennent en ligne ici. Le voyage coûte 200 F sur la ligne 1 (Numbo) et 100 F sur la ligne 2 (Nouville). Informations au 50 28 38. Horaires ci-dessous.

• Toujours des navettes maritimes entre le Vallon-Dore et Nouméa

Au Mont-Dore, un dispositif de navettes maritimes d'urgence est toujours déployé par la province Sud en lien avec le SMTU et la mairie. Il transporte les passagers entre le Vallon-Dore, la Moselle et Boulari. Navires gratuits pour les personnes prioritaires, coût de 500 francs l'aller pour les autres : le mode de fonctionnement est expliqué ici.

À Port-Boulari, le point d'accostage a été déplacé vers le ponton B.

• Reprise du transport depuis Bourail vers les établissements scolaires des autres communes

Reprise annoncée du transport scolaire par AVSB avec horaires adaptés dès vendredi 12 juillet. Plus d'info au 84 47 80.

Pouembout

Vendredi : récupération à 13h

Dimanche : départ de Bourail à 13h

Nouméa (Lycée du Grand Nouméa, Lycée Lapérouse/esco, Blaise, Jules Garnier)

Vendredi : récupération à 12h

Dimanche : départ de Bourail à 13h

Les établissements scolaires fermés ou ouverts

Le point dans cet article.

Au Mont-Dore deux écoles rouvrent le 15 juillet et à Nouméa, dans le secteur de Kaméré, deux écoles accueilleront les élèves du CP au CM2 dès lundi.

DANS LE PRIMAIRE

Au Mont-Dore

À compter de ce lundi 15 juillet 2024, les établissements scolaires de Saint-Michel et de La Rizière à La Coulée accueilleront de nouveau les écoliers. Ils étaient restés fermés jusque-là.

Par ailleurs, l’école de l’île Ouen a déjà rouvert ses portes aux enfants, le mercredi 10 juillet 2024 aux horaires habituels.

Mardi, l'enseignement catholique a fermé jusqu'à nouvel ordre tous ses établissements de La Conception, au Mont-Dore, pour cause d'affrontements dans le secteur. Cela concerne le collège, le lycée Saint-Pierre-Chanel et l'école Saint-Joseph-de-Cluny.

À Nouméa

A Kaméré, les écoles Edmond-Desbrosses et Maurice-Fonrobert vont rouvrir dès le 15 juillet. Cependant, "En raison de la finalisation des travaux de réparation et d’aménagement nécessaires dans ces deux écoles pour garantir un accueil optimal de l’ensemble des maternelles ainsi que des élèves en provenance de l’école Les Orchidées, seuls les élèves du CP au CM2 seront concernés pour la semaine du 15 juillet", précise un communiqué de la mairie. Le service de cantine sera assuré normalement. En revanche, pour ces écoles, la garderie du matin et du soir ne pourra pas être organisée. Les parents seront informés lors de la reprise du service.

Certaines écoles sont encore fermées à Nouméa : elles le sont toutes à la Vallée-du-Tir sauf le Petit Poucet, sur la presqu'île de Ducos et Montravel.

Pour l'école Guy-Champmoreau, à Tuband, il est prévu dès le 17 juillet, que les élèves aillent dans les locaux de l'ancienne école Eloi-Franc, à l’Anse-Vata.

Les élèves des Pervenches, aux Porte-de-fer, sont accueillis à Christine-Boletti.

Les écoles de Rivière-Salée, Les Roses et Robert-Burck ont rouvert le 11 juillet.

Le service de garderie du matin et du soir a repris hier dans les écoles publiques ouvertes. Concrètement, "les enfants pourront être accueillis avant et après la classe, aux horaires aménagés suivants : de 6h45 à 7h30 et de 15h30 à 16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis : de 6h45 à 7h30 et de 10h45 à 11h45 les mercredis."

La reprise du service de garderie sera effective à partir du lundi 15 juillet, aux mêmes horaires, pour les écoles Broquet, Perraud, Trouillot - Hibiscus, Œillets, Roses et Burck.

Les services, ajoute la mairie, "continuent à se mobiliser pour permettre une reprise du service de garderie aux horaires habituels", c'est-à-dire jusqu’à 17h30.

Pour les écoles qui ne peuvent pas encore accueillir les élèves, le personnel enseignant assure une continuité pédagogique.

Dumbéa

L'école Jack-Mainguet du centre urbain a été de nouveau incendiée dans la nuit de mercredi à jeudi. Elle est fermée "au moins jusqu'à la fin de la semaine".

À Koutio, les écoles Niaoulis, Benebig, de Greslan et Jacarandas restent fermées. L’école maternelle Les Niaoulis, dans le quartier de Jacarandas, a ouvert ce jeudi matin, après plus de deux mois de fermeture.

Yaté

Les écoliers sont retournés en cours, ce jeudi.

DANS LE SECONDAIRE

Province Sud

Au collège de Kaméré, à Nouméa, la reprise est prévue le 15 juillet.

Les élèves du lycée Petro-Attiti, à Rivière-Salée, fermé jusqu'à la fin de l'année suite aux exactions, sont répartis entre les lycées Jules-Garnier et Do Kamo à Nouméa, mais aussi Champagnat et Jean XXIII à Païta. La reprise à Jean XXIII et Do Kamo ne se fera que le 15 juillet.

Le collège de Tuband, à Nouméa, n'a pas rouvert et les élèves sont répartis entre les collèges de Magenta, Mariotti et Baudoux.

Au collège d'Auteuil, à Dumbéa, tous les élèves reprendront les cours le lundi 15 juillet. Mais dès ce jeudi 11 juillet, les élèves de 5e et 4e sont accueillis et vendredi, les élèves de 6e et 5e.

Au collège de Plum, la continuité pédagogique est mise en place et à ce jour, il n'y a pas de date prévue pour la réouverture.

Au collège de Yaté, le collège a rouvert le jeudi 11 juillet, avec un accueil uniquement en matinée de 7h45 à 11 heures. Les transports scolaires seront assurés le matin et à 11 heures après les cours.

Au collège de Thio, la continuité pédagogique est toujours d'actualité et le collège, fermé.

Le lycée privé Saint-Pierre Chanel et le collège de La Conception, au Mont-Dore, sont fermés jusqu'à nouvel ordre.

Province Nord

Les collèges publics de Canala, Hienghène, Houaïlou et Ouégoa sont toujours fermés et la continuité pédagogique a été mise en place.

Le collège de Poya prévoit une continuité pédagogique jusqu'au 12 juillet. L'éventuelle reprise des cours sera annoncée 48 heures à l'avance auprès des parents.

À Poindimié, le collège Raymond-Vauthier reste fermé avec une continuité pédagogique, tandis que le lycée Antoine-Kela envisage une reprise le 17 juillet. Le collège privé Jean-Baptiste-Vigouroux est fermé jusqu'au 15 juillet.

Le lycée de Touho reste fermé et assure la continuité pédagogique.

À Houaïlou, le lycée professionnel Johanna-Vakié reste fermé. Le lycée agricole Do Neva également, jusqu'à nouvel ordre.

À Ponérihouen, le collège privé Yves-Marie-Hily est fermé.

Le collège privé Hippolyte-Bonou et le lycée professionnel privé Gabriel-Rivat demeurent fermés à Pouébo.

Province des îles

Dans les îles, le collège de La Roche, à Maré, a subi un incendie. La reprise des cours est possible pour tous les élèves depuis le jeudi 11 juillet. Sachant qu'une rentrée progressive est en cours depuis le début de la semaine.

Santé

Consulter un médecin à distance par internet : c'est possible sur Allo santé. Cette nouvelle plateforme de téléconsultation a été lancée mi-juin. Disponible 24h/24, 7 jours/7, vous pouvez y trouver des médecins inscrits à Nouméa et dans le Grand Nouméa.

"Elle s'est mise en place pour proposer un service supplémentaire aux médecins, mais pas seulement. Aujourd'hui on aide la population la plus vulnérable et la plus éloignée, explique Patricia Töbelmann, responsable commerciale d'allosante.nc. Une dizaine de médecins acceptent aujourd'hui la téléconsultation : ils appellent en cliquant sur le rendez-vous, le patient se joint à la vidéo. On en a sur la capitale, on le met en place en Brousse, car des cabinets ont disparu et cela permet aux praticiens de travailler de chez eux. C'est un besoin nécessaire, car on a beaucoup de rendez-vous sur une continuité de soins : les patients qui ont besoin d'une ordonnance, qui ont une longue maladie."

DITTT

La direction des Infrastructures, de la topographie et des transports terrestres (DITTT) sera fermée le lundi 15 juillet 2024, à la Vallée-du-tir, "afin de réaliser des opérations de nettoyage et de sécurisation du parking destiné à l’accueil du public".

La DITTT sera de nouveau ouverte le mardi 16 juillet aux horaires suivants :

de 8h30 à 12h pour l'accueil des transports.

de 8h30 à 14h30 pour les permis de conduire et les certificats d'immatriculation.

de 8h30 à 15h30 à l'accueil pour les renseignements, la restitution des permis de conduire et les formulaires..

Culture

Au Mont-Dore, la fête du sport et des associations initialement organisée, les 13 et 14 juillet à Plum et à Boulari, est annulée.