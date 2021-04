Déconfinement : comment s'est déroulé cette deuxième rentrée pour les scolaires calédoniens

Caroline Moureaux avec Martine Nollet, Marguerite Poigoune, Natacha Lassauce-Cognard et Laura Schintu •

Le 15 février, près de 66 000 élèves calédoniens effectuaient leur rentrée scolaire sans se douter que tout serait chamboulé à peine trois semaines plus tard. Car le Covid-19 s’est invité dans le pays. Le 7 mars au soir, la nouvelle tombe : neuf cas ont été détectés hors quatorzaine, chez des personnes de retour de Wallis-et-Futuna. La Nouvelle-Calédonie entre alors en confinement strict. Un confinement qui durera finalement jusqu’au 2 avril et qui a obligé les enseignants à s’adapter et à proposer des cours à distance. Après une deuxième semaine de vacances scolaires qui avaient été avancées, retour donc à l’école ce lundi 12 avril. Tour d’horizon.

A Dumbéa

Au groupe scolaire Louise de Greslan à Koutio, l’heure était aux retrouvailles pour les 320 élèves de maternelle et de primaire et leurs enseignants.

Ce groupe scolaire est resté ouvert pendant le confinement pour accueillir les enfants des personnels prioritaires, une cinquantaine d’enfants d’ici ou d’ailleurs.

Dans cette structure, sur 320 élèves, dix enfants n’ont pas suivi les cours à distance proposés par leurs enseignants. Un recensement devrait être effectué dans l’ensemble des 97 écoles publiques de la province Sud pour connaître le nombre exact d’élèves en décrochage scolaire. A noter que les matinées pédagogiques sont provisoirement supprimées pour permettre de rattraper le temps perdu pendant le confinement.

A Poindimié

Les 113 élèves de l’école publique maternelle et primaire de Tiéti, à Poindimié, ont eux aussi repris l’école ce lundi matin. Les enfants sont là aussi ravis de retrouver leurs enseignants et leurs camarades.

Une rentrée parfois reportée

La reprise des cours ne s’est pas faite pour tout le monde ce lundi. Cette fois, la faute en revient à la dépression tropicale qui a touché la Nouvelle-Calédonie pendant le weekend et causé des inondations. La rentrée est ainsi décalée à mardi pour certains établissements de La Foa (les écoles de Koindé et de Ouipoin) et de Kouaoua (l’école primaire et le collège).

Dans les écoles publiques primaires et maternelle de Touho, la rentrée est reportée, elle, à jeudi à cause des problèmes d’eau dans la commune. Une décision prise lundi matin en mairie, lors d’une réunion de cellule de crise avec les responsables d’établissements. En revanche, les équipes techniques mettent tout en œuvre pour que le lycée professionnel Augustin Ty reste ouvert. Les établissements privés de Touho ont aussi été avertis du problème.

Le numérique appelé à se développer dans l’éducation

L’environnement numérique de travail est entré dans les foyers pendant cette période de confinement. Pour être efficace, il faut une communication facilement accessible entre enseignants et parents et pour l’accompagnement des élèves. Va-t-on tendre vers une digitalisation de l’enseignement et un cartable numérique ?

Paroles d’enfants

Cinq semaines sans cours, c’est "choc" ou c’est "nul" ? Les avis divergent. Si certains ont apprécié le confinement, d’autres avouent que leurs copains leur manquaient, et même les cours et les enseignants !



