Visite ministérielle en Nouvelle-Calédonie : élus, justice et édition spéciale, à suivre dans ce direct

Les maires, les autorités judiciaires et le Congrès auront l'attention de Gérald Darmanin, ce vendredi, pour son cinquième jour en Nouvelle-Calédonie. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer doit aussi installer l'un des fameux groupes de travail destinés à préparer le prochain statut. A suivre dans ce direct numérique.

Rédactions de NC la 1ère et Françoise Tromeur •

[7h30] Alors que Gérald Darmanin doit déjeuner aujourd'hui avec les autorités judiciaires, les avocats du barreau de Noumea ont décidé de manifester. Un "rassemblement en robe" est prévu "sur les marches du palais de justice" pour dénoncer "les conditions indignes de détention au Camp-Est".

[7h15] La journée d’hier était orientée sécurité le matin, avant une escale de quelques heures à Lifou. Visite officielle au commissariat central, convention de coordination entre la police nationale et la police municipale, retrouvailles avec le président de la province Îles et entretien avec les trois maires loyaltiens. A retrouver dans notre compte-rendu détaillé.

[7 heures] Bienvenue dans ce cinquième direct sur la visite qu’effectue le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer en Nouvelle-Calédonie. Aujourd’hui, on reste à Nouméa et le programme semble bien protocolaire, en tout cas sur le papier. Voici ce qui a été transmis lundi aux rédactions :