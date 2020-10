"On devient noir dans le regard de l'autre" explique Lilian Thuram qui publie "La pensée blanche"

Lilian Thuram vient de publier un nouvel ouvrage, "La pensée blanche", dans lequel il déconstruit le mécanisme du racisme et remonte aux origines d’une pensée qui a modelé nos rapports.

Outre-mer la 1ère •

"On devient noir dans le regard de l'autre"

"La pensée blanche", c'est le titre du nouvel ouvrage de Lilian Thuram, qui parait en ce mois d'octobre 2020. L'ancien footballeur y dénonce le racisme et aborde des questions que l'on ne se pose pas souvent dans la société française: par exemple qu'est-ce qu'être blanc? Le célèbre guadeloupéen considère que la couleur de peau n'est qu'une construction politique. "La pensée blanche m'a posé un masque noir", écrit-il.Interviewé par Outre-mer la 1ère, Lilian Thuram explique : "On devient noir dans le regard de l'autre. Moi je suis devenu noir en arrivant en région parisienne à l'âge de 9 ans. Dans cette classe de CM2, des enfants m'ont insulté en me traitant de sale noir." "On ne se rend pas compte que nous utilisons des catégories qui sont liées à une histoire".