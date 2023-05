Opération Wuambushu : "Les liaisons maritimes entre les Comores et Mayotte vont reprendre", affirme Gérald Darmanin

Le ministre de l'Intérieur a rencontré son homologue comorien ce mardi. Les liaisons étaient bloquées depuis une dizaine de jours, empêchant les reconduites à la frontière des étrangers en situation irrégulière interpellés dans le cadre de l'opération Wuambushu.

Jeanne Péru-Gelly •

Alors que les relations diplomatiques se sont tendues entre la France et les Comores en marge de l'opération Wuambushu, qui vise à détruire des logements illégaux à Mayotte et à expulser des étrangers en situation irrégulière, Gérald Darmanin a annoncé la reprise prochaine des liaisons maritimes entre Mayotte et les Comores. Cette avancée fait suite à une rencontre, ce mardi 9 mai, entre le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, la ministre des Affaires étrangères et leurs homologues comoriens. Emmanuel Macron a de son côté reçu le président comorien, Azali Assoumani, lundi 8 mai.

Depuis une dizaine de jours, les liaisons maritimes -et non aériennes- étaient suspendues entre Mayotte et les Comores, bloquant les reconduites à la frontière prévues dans le cadre de l'opération Wuambushu.

134 interpellations

Depuis que cette opération a été déclenchée, c’est 134 interpellations qui ont eu lieu. Un tiers des bandes criminelles que nous avons dans le viseur de la justice, de la police et de la gendarmerie ont été interpellées sur le territoire de Mayotte. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer

"Le travail que nous menons à Mayotte pour la paix publique va pouvoir continuer", s'est félicité Gérald Darmanin, qui entretient le flou sur la date de fin de l'opération Wuambushu, lancée fin avril par le gouvernement. "Nous laisserons autant de temps qu’il est nécessaire les gendarmes et les policiers qui, tous les jours, font ce qu’aucun autre gouvernement n’a fait pour Mayotte", a-t-il précisé.