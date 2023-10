Ouragan Tammy : confinement respecté en Guadeloupe face à l'Alerte Violette Cyclonique

Partager :

L'ouragan de catégorie 1 Tammy est passé près de l'île de la Désirade, située à l'est de l'archipel Guadeloupéen, dans la matinée du samedi 21 octobre 2023. L'île a connu des vents violents et des pluies abondantes. Le confinement a été respecté en Guadeloupe. Toutes les activités économiques ont été totalement arrêtées et les déplacements interdits.

Jean-Claude Samyde •

Malgré les préconisations, certaines personnes ont bravé les consignes de confinement, notamment à Marie-Galante à Saintte-Rose et au Gosier. Cependant, dans l'ensemble, la population guadeloupéenne est restée confinée suite au déclenchement de l'alerte Violette cyclonique, le niveau d'alerte le plus élevé, qui signifie un danger imminent et certain. Il est strictement interdit de sortir dans ces conditions. Pas de circulation samedi 21 octobre sur cette route dans la zone industrielle de Jarry Baie-Mahault • ©Jean-claude Samyde Le centre opérationnel des pompiers aux Abymes a enregistré neuf interventions sur le terrain pour des mises en sécurité, mais la matinée a été relativement calme en comparaison des circonstances. Les autorités étudient les conditions de la fin de l'alerte Violette prévues pour ce samedi après-midi. Cela indique qu'il y a une évaluation en cours pour déterminer quand il sera sûr de lever les mesures de confinement et de permettre aux habitants de retourner à leurs activités normales.

