Outre-mer et si on bougeait les lignes ? (1) : identité et diversité

C'est le nouveau rendez-vous d'information mensuel des rédactions Outre-mer de France télévisions. La première émission s'interroge sur les thèmes de l'identité et de la diversité avec cette question : comment vivre son identité dans une société plurielle ?

Des témoignages

Extrait de l'émission "Outre-mer, et si on bougeait les lignes ?" • ©Outre-mer la 1ère

Henri Lafitte • ©SPM la 1ère

Des échanges entre experts

Spelo Rastami, linguiste et président de l'association SHIME, Audrey Céléstine, sociologue et Benoît Carteron, ethnologue. • ©Outre-mer la 1ère

Isabelle Hidair-Krivsky, déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité de Guyane, Louis-Georges Tin, ancien président d'honneur du CRAN et Stéphanie Atger, députée de l'Essonne. • ©Outre-mer la 1ère

"Outre-mer et si on bougeait les lignes ?" est un nouveau rendez-vous mensuel où on vous donne la parole à travers des témoignages, où des experts partagent leurs savoirs et proposent leurs solutions lors de débats.Celui de Louis Jean Jacques, Amerindien Ka'lina de Guyane, guide touristiquepuis celui de Henri Lafitte, chanteur local reconnu à Saint-Pierre et MiquelonPremier débat sur les thèmes de ce premier numéro entre la sociologue martiniquaise, auteure de La Fabrique des identités : l'encadrement des minorités caribéennes à Paris et New York, aux éditions Karthala, l'ethnologue, auteur de l'ouvrage de référence Identités culturelles et sentiment d'appartenance en Nouvelle-Calédonie. Sur le seuil de la maison commune, aux éditions L'harmattan, etlinguiste mahorais, président de l'association SHIME qui s'occupe, depuis 1998, des langues ancestrales de Mayotte pour leur sauvegarde et leur diffusion.Puis, place à une autre discussion entre, députée LREM de l'Essonne, d'origine polynésienne et martiniquaise, I, nouvelle déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité de Guyane, et le Martiniquais, ancien président d'honneur du Conseil représentatif des associations noires, le CRAN, et qui vient justement de publier un livre intitulé Les impostures de l'universalisme, aux éditions Textuel.