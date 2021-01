Outre-mer et si on bougeait les lignes ? (3) : la montée des eaux

La mer ne cesse de monter et même si cette situation connue n'est pas nouvelle, cela constitue une menace de plus en plus prégnante . Outre-mer, et si on bougeait les lignes ? , propose de faire un état des lieux de ce phénomène à l’échelle des Outre-mer.

Outre-mer, et si on bougeait les lignes ? s’intéresse aux problèmes causés par la montée des eaux, liés au dérèglement climatique, qui bouleversent le mode de vie des habitants d’outre-mer.

Et si la mer devenait l’ennemie des Outre-mer ? Que faire pour limiter les dégâts ? Comment cela est –il vécu dans les différents territoires ultra-marins ? Dans ce nouveau numéro, nous vous proposons de découvrir quelques unes des actions mises en œuvre pour pallier à ce problème et verrons avec nos invités s’il existe des solutions.

Des témoignages

Tout d’abord, direction Mayotte où un nouveau volcan sous-marin est en train d’émerger et où les habitants restent pour l’instant impuissants face à l’élévation du niveau de la mer. Puis direction la Martinique où un couple de restaurateurs déplore l’assaut de plus en plus fréquent des vagues sur leur restaurant. Enfin, nous verrons le témoignage du botaniste Jean-François Butaud qui a participé au programme « Ocean rescue » en Polynésie afin de limiter l’érosion du littoral.

Jean-François Butaud, botaniste chargé de la revégétalisation de la plage de Tahiamanu à Moorea. Polynésie la 1ère • ©Polynésie la 1ère

Des expertises

En duplex, le professeur des universités en Martinique Pascal Saffache et Gonéri Le Cozannet, chercheur au bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) à Orléans dans le Loiret et en plateau Caroline Marie, journaliste spécialiste de l’environnement, Outre-mer la1ère font un état des lieux.

Gonéri Le Cozannet, chercheur au BRGM et Pascal Saffache, géographe et Caroline Marie, journaliste. • ©DR

Des débats

En duplex de la Réunion, Katherine Chatel, responsable de l’agence de voyages Odyssée, et sur le plateau Karine Zabulon et ses invités, Frédéric Mortier, délégué interministériel aux risques majeurs Outre-mer, Clément Sénachal, porte-parole climat Green Peace France et Bertrand Reysset, expert adaptation climatique à l’agence française de développement, vont aborder les solutions possibles pour s’adapter aux phénomènes résultant du changement climatique.

Frédéric Mortier, Clément Sénéchal, Katherine Chatel et Bertrand Reysset. • ©DR

Une émission proposée par les rédactions du Pôle outre-mer de France Télévisions et présenté par Karine Zabulon.