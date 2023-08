Paris 2024 : J-365 avant les Jeux Paralympiques

Le compte à rebours est lancé pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024. Du 28 août au 8 septembre 2024, la capitale française sera l'épicentre de la planète handisport. Ce lundi 28 août, le comité d'organisation a dévoilé les grandes lignes de cette compétition qui s'annonce exceptionnelle et qui sera placée sous le signe de "l'inclusion".

Samuel Piqueur •

Dans un an tout pile débuteront les Jeux Paralympiques. La compétition gardera les mêmes codes et symboles que les Jeux Olympiques et les sites resteront les mêmes. Ce lundi 28 août, le comité de Paris 2024 a dévoilé en grande pompe les contours de ce que seront ces Jeux, organisés pour la première fois en France du 28 août au 8 septembre 2024.

"Dans un an, les JO seront terminés, mais pas Paris 2024. On lancera les Jeux Paralympiques, avec un match retour qui s’annonce exceptionnel et avec des athlètes qui vont nous régaler", s’enthousiasme Tony Estanguet, président de Paris 2024.

Les Jeux Paralympiques s’annoncent grandioses, et les nombreux athlètes qui seront au rendez-vous s’attendent à vivre un moment unique. "Il y aura une saveur inexplicable, ça va être énorme. Des Jeux à la maison, devant la famille, les amis et les supporteurs qu’on espère nombreux nous soutenir, ça va être juste magique", se réjouit le Guadeloupéen Cédric Nankin.

Cédric Nankin, para-athlète pratiquant le rugby fauteuil va vivre, ses troisièmes Jeux Paralympiques et espère décrocher sa première médaille d'or. • ©Samuel Piqueur / France Télévisions

Le para-athlète, qui a déjà participé à deux Jeux Paralympiques, a l’un des plus beaux palmarès de son sport. En rugby fauteuil, il compte deux titres de champion d’Europe et espère enfin décrocher une médaille à Paris dans un an. "Je n’ai pas encore de médaille paralympique. […] À Paris, va falloir aller chercher un titre, surtout l’or", prévient-il.

"L’inclusion" au cœur du projet Paris 2024

Au-delà de l’aspect sportif des Jeux Paralympiques, le comité d’organisation et les nombreux sportifs présents à la cérémonie de lancement ont tous parlé "d’inclusion". Paris 2024 veut insuffler un élan de sensibilisation et mobiliser les acteurs publics. "L'enjeu fort de cet événement [les Jeux Paralympiques, NDLR] peut nous aider à faire bouger les lignes, notamment en matière d’accessibilité, de transport, d’hébergement, et dans la pratique sportive tout simplement", souligne Tony Estanguet.

La torche de Paris 2024 est prête pour les Olympiades. • ©Samuel Piqueur / France Télévisions

De son côté, le rugbyman guadeloupéen espère que ces Paralympiques, organisés en France pour la première fois, vont éveiller les consciences collectives et changer la perception sur les personnes en situation de handicap.

"J’espère que ces JO vont faire avancer les choses. On sait qu’on est peu médiatisé, il faut que ça évolue, espère Cédric Nankin. Pour l’heure, ça avance dans le bon sens et il faut que ça continue, même au-delà des Jeux Paralympiques. Nous sommes des sportifs tout le temps, et pas seulement pendant les JO." L’athlète espère même que cet événement fera naître des vocations et attirera le plus grand nombre vers les sports paralympiques.

Près de 500.000 billets vendus à 15 €

Le comité d'organisation de Paris 2024 veut aussi rendre cet évènement accessible à tous. Dans l'esprit, ces Jeux doivent être le prolongement des JO. Ainsi, à compter du 9 octobre prochain, 2,8 millions de places seront mis en vente pour les 550 épreuves prévues.

Les prix des billets iront de 15 à 100 €, un moyen pour les organisateurs de rendre ces Jeux beaucoup plus abordables. "C'était une volonté de notre part quand on a fixé ces prix de rendre cette compétition accessible à tous.[...] Pour 24 €, vous pourrez avoir accès à des pass pour plusieurs sports et sites durant la même journée", annonce Tony Estanguet.

En plus de proposer 80% des billets à moins de 50 €, le comité d'organisation a prévu de donner 330.000 places à des écoliers, contre 20.000 pour les JO. Des initiatives bien perçues par les sportifs. "Ce qui est important, c'est que le plus de monde vienne [...] qu'ils découvrent nos histoires, nos parcours et qu'ils constatent que nous sommes juste des sportifs et pas seulement des handicapés", déclare Cédric Nankin.

En attendant le début des Jeux Paralympiques, le comité d'organisation prévoit d'autres points d'étapes afin de monter crescendo vers cet événement planétaire.