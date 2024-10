Pèlerinage italien pour 56 membres de l'association guadeloupéenne 'Myriam Mère de Miséricorde' : un rendez-vous spirituel avec le Pape François

56 membres de l’association guadeloupéenne "Myriam Mère de Miséricorde" sont en pèlerinage en Italie. Ce voyage, imprégné d’histoire chrétienne, de foi catholique et de trésors culturels, connaît un moment particulièrement attendu : l’audience pontificale avec le pape François. Ce mercredi 30 octobre, ils étaient sur la place Saint-Pierre, où le Pape François reçoit les fidèles chaque semaine.

Après des destinations comme le Bénin, le Canada, la Pologne, l’Espagne et Israël, c’est pour la seconde fois que l’association guadeloupéenne choisit l’Italie pour ce pèlerinage. Les participants, pour beaucoup de fervents catholiques habitués des voyages de foi, se rendent dans des lieux symboliques tels que Naples, San Giovanni Rotondo, et Rome. Lors d’une première visite en 2011, ils avaient eu l’honneur d’assister à une audience avec le pape Benoît XVI, une expérience inoubliable pour tous.

Ce nouveau pèlerinage offre l’occasion de découvrir ou redécouvrir les églises et basiliques romaines, notamment la basilique Sainte-Claire, dédiée à la première disciple féminine de Saint François d’Assise. Les membres de Myriam Mère de Miséricorde y participent à des rencontres spirituelles et vivent des temps de prière commune, renforçant ainsi les liens qui les unissent dans la foi.

la délégation guadeloupéenne en Italie sur les lieux symboliques • ©ABN

Ce mercredi 30 octobre, comme de nombreux groupes venus des quatre coins du monde, les pèlerins guadeloupéens se sont unis aux fidèles pour participer aux audiences papales.

Nadine Gérénius, présidente de "Myriam Mère de Miséricorde" • ©ABN

Au cours de leur séjour, les Guadeloupéens participent à des visites de sites religieux emblématiques et à des temps de célébration eucharistique. Les pèlerins gardent en mémoire ces moments uniques où le pape François partage conférences, chants et messages inspirants, rappelant l'importance de la foi et de la solidarité chrétienne.

Père Christophe Lavaud, prêtre accompagnateur • ©ABN

Fondée officiellement en janvier 2020 mais active dès 2009, l’Association Myriam Mère de Miséricorde rassemble des chrétiens de tous horizons autour d’une vision commune de prière et de pastorale. Sa mission est d’unir les croyants dans un esprit de compassion et de soutien mutuel, tout en créant une communauté vibrante et fidèle au service de la miséricorde et de l’évangélisation

Commencé le 23 octobre ce pélérinage se termine le 5 novembre 2024,