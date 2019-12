Le père Pedro reçoit le prix Fondation Air France pour son action auprès des pauvres à Madagascar

Le Père Pedro qui lutte depuis 30 ans pour la réinsertion sociale et économique des plus pauvres à Madagascar a reçu ce mardi 3 décembre le prix Fondation Air France, en présence de Brigitte Macron, au Musée du quai Branly à Paris.

Pierre Lacombe •

Cette récompense est une reconnaissance du peuple de France et de cette Fondation Air France pour ce que nous avons fait pour les plus pauvres : les constructions de logements, d'écoles, de routes, d'adduction d'eau, des maternités, des hôpitaux, des infrastructures sportives...

Père Pedro

©la1ere

#AirFrance a l'honneur de décerner le prix de la @FONDATIONAF au père Pedro Opeka et à son association AKAMASOA, pour leurs actions humanitaires exceptionnelles à Madagascar.



Plus d'infos sur leurs actions 👉🏻 https://t.co/B6dHcckQQ0 pic.twitter.com/ePH0KiGNJO — Air France Newsroom (@AFnewsroom) December 3, 2019

Tous les deux ans, le prix Fondation Air France récompense des associations œuvrant en faveur des enfants malades, handicapés ou en grande en difficulté.Cette année, en présence de Brigitte Macron et à l’occasion des 10 ans du Prix Fondation Air France, Anne Rigail, Présidente de la Fondation, a décerné cette récompense au Père Pedro, pour ses années de dévouement auprès des plus démunis. La cérémonie s'est déroulée ce 3 décembre au Musée du quai Branly à Paris.Avec son association Akamasoa, le père Pedro lutte depuis 30 ans pour la réinsertion sociale et économique des plus pauvres à Madagascar. L'association a construit plus de 3 500 maisons, pour héberger aujourd'hui près de 30 000 personnes.L'association construit également des logements sociaux, des écoles, des crèches, des dispensaires, des gymnases, etc. Avec plus de 14 000 enfants scolarisés, les projets sont nombreux et la Fondation Air France est présente aux côtés d’Akamasoa pour les mener à bien. L'association joue un rôle également essentiel sur le plan de la santé avec 45 000 consultations par an et sur l'environnement avec la plantation de 10 000 à 15 000 arbres tous les ans.Depuis 2014, la Fondation Air France a ainsi financé une crèche, un gymnase, du mobilier pour les écoles et une cantine. Cette année, ce sont deux terrains de sports financés par la Fondation qui bénéficient désormais aux enfants de Madagascar.