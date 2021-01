Plusieurs associations d'Ultramarins de l'Hexagone veulent manifester leur colère samedi devant le ministère des Outre-mer

C’est un flyer en couleurs qui circulent sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Il donne rendez-vous à ceux qui le souhaitent ce samedi à 13H30 devant le ministère des Outre-mer, à Paris. A l’origine de cet appel, William Garcia alias DJ Willer. Arrivé à l’âge de 12 ans en Guadeloupe, ce Bordelais a vu, explique-t-il à Outre-mer la 1ère, les choses se dégrader au fil du temps, qu’il s’agisse de la situation économique, du vivre-ensemble et même du lien entre l’Etat et les Outremer. De quoi le décider à agir :

Je me suis dit qu'il fallait dire stop et qu'il était important qu'une personne de couleur blanche se positionne et dise les choses. car personne ne se positionne à part les Noirs en ce qui concerne les problèmes des DOM. Et ce n'est pas normal car les terres domiennes sont des terres multiculturelles. Il y a des blancs des juifs des syriens des libanais des haitiens des dominicains et malheureusement les problèmes sociétaux sociaux et économiques font que nous n'arrivons pas à vivre ensemble.

DJ Willer