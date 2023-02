PODCAST. Fabrice Boromée, un prisonnier guadeloupéen enferré dans l'engrenage carcéral

Fabrice Boromée purge actuellement une peine de plus de trente ans dans l'Hexagone. Sa condamnation initiale était fixée à 8 ans. Le détenu a écopé de "peines nosocomiales" pour des délits commis en prison. Fabrice Marius Boromée, placé à l'isolement depuis des années, demande à rentrer chez lui, en Guadeloupe. Écoutez "Fabrice Boromée, délinquant à perpétuité", un nouvel épisode du podcast "Archipels du crime".

Le Guadeloupéen Fabrice Boromée n'a jamais tué. N'a jamais violé. Et il n'est jamais passé en cour d'assises. Malgré tout, il est considéré comme l'un des détenus les plus dangereux de France. Alors pourquoi ce prisonnier, condamné initialement à huit ans de prison pour coups et blessures et vol à main armé, est-il placé à l'isolement depuis plus de 10 ans dans l'Hexagone ? Voici l'histoire d'un homme pris dans la mécanique carcérale de notre pays.

Un parcours de délinquant

Fabrice Marius Boromée est né aux Abymes, le 31 décembre 1980. Sa mère décède d'un cancer alors qu'il a seulement huit ans. Son père, pêcheur, ne peut s'occuper de la fratrie de 8 enfants. Fabrice et son frère Eddy sont placés dans une famille d'accueil évangéliste, qui se révèle violente. À seize ans Fabrice intègre un gang. Les premières condamnations pour violences suivent. Il est incarcéré de 2004 à 2009 en Guadeloupe.

Une double peine pour le récidiviste

Fabrice Boromée retourne en prison en février 2010 suite à un vol de scooter qui a failli tourner au drame. Une condamnation assortie d'une interdiction de séjour en Guadeloupe. En août 2011, Fabrice Boromée est transféré dans l’Hexagone, contre son gré. Depuis, le Guadeloupéen demande son retour au pays. Le prisonnier supporte mal l'éloignement de sa famille et particulièrement de son frère Eddy, qu'il n'a vu qu'une seule fois depuis. La Guadeloupe lui manque, sa culture, sa musique, sa langue, le climat et la cuisine créole qu'il aime tant. Et il se plaint de subir du racisme de la part des surveillants, du système carcéral.

Placé à l'isolement depuis plus de 10 ans

Les multiples incidents qui se produisent en prison allongent la détention de Fabrice Boromée. Celui-ci devient un DPS pour le système pénitentiaire : un détenu particulièrement signalé. Ses conditions d'incarcération se durcissent. Il ne peut plus travailler et ses déplacements au sein de l'établissement sont limités voire inexistants. Il a été privé de promenade pendant au moins 3 ans. Les violences répétées du prisonnier Boromée, comme l'agression d'un directeur de prison ou la prise en otage d'un gardien, accumulent les sanctions et enferment le détenu dans une situation inextricable. Il change souvent de lieu de détention par sécurité. Son avocat parle de "tourisme pénitentiaire", son client a connu plus de dix centres pénitentiaires.

