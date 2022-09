[PODCAST] La Pierre plate, histoire d'un quartier antillais de la banlieue parisienne

Le quartier de la Pierre plate, à Bagneux, est né au temps du Bumidom. La transformation récente de cette cité d'Ile-de-France a bouleversé la vie des Antillais qui y vivaient depuis plusieurs dizaines d’années.

Tessa Grauman •

Rose, Rachel et Gerty se sont installées à la Pierre plate il y a plus de 30 ans. Ces anciennes employées d’administration nées en Guadeloupe et en Martinique ont construit leurs existences de mères de famille autour de ce quartier. Aujourd’hui, elles ont quitté la cité, en pleine transformation. Leur départ marque la fin de l’histoire d’un quartier de banlieue parisienne marqué par une génération d’Antillais issue du Bumidom.

Ce podcast propose de raconter deux histoires croisées, celle d’une génération d’Antillais venus construire leur vie dans l’Hexagone, et celle d’un quartier populaire, avec sa vie associative, ses fêtes et ses drames.