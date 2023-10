PODCAST. Sommes-nous tous devenus créoles ?

À l'occasion de la journée internationale de la langue et de la culture créoles, découvrez le premier épisode de la série de podcasts en six épisodes "Sommes-nous tous devenus créoles ?" Cette série tentera de répondre à cette question et d'élargir l'horizon. Créolité, créolisation, métissage, de quoi parle-t-on ? Retour sur les éléments essentiels du débat.

Créole, créolisation… Ces mots ont voyagé et ont changé d’ampleur ces dernières années. Historiquement, ces mots prennent racine dans le contexte tragique des plantations esclavagistes du XVIIe siècle dans la Caraïbe et dans l’océan Indien.

Mais, au XXe siècle, sous la plume d’Edouard Glissant, philosophe et romancier né en Martinique, la créolisation (entendue comme processus d’hybridation des cultures sur un même territoire), dépasse ses frontières originelles pour embrasser le reste du monde.



Aujourd’hui, alors que les exilés, parfois au péril de leur vie, se font de plus en plus nombreux et que les identités individuelles sont de plus en plus fluides et poreuses, la créolisation prend une dimension toute neuve et de nouvelles questions surgissent. La créolisation du monde doit-elle être envisagée comme un fait de société inéluctable qui éclabousse toutes les sphères de nos vies ou comme une utopie vers laquelle nous devons courir ? Quels sont les freins et les obstacles que ce processus rencontre à l’heure des crispations identitaires ?

Ce podcast en 6 épisodes apporte un décryptage à travers la parole d’historiens et de sociologues contemporains, d’anthropologues et d’artistes pour mettre en perspective les notions de créolité et de créolisation.

Écoutez le premier épisode

Des questions essentielles pour commencer

Créolité, créolisation, des mots qui signifient mélange, croisement, hybridation, invention, identité, ouverture...

Le premier épisode de ce podcast propose de décortiquer ces notions avec l'aide de spécialistes de la question. La Réunionnaise, Valérie Bègue, Miss France 2008, fait le lien entre les différents intervenants qui donneront leurs éclairages et leurs définitions.

Dans ce premier épisode, les termes du débat de la créolisation sont passés au crible grâce à l'exploration de leurs définitions, leurs évolutions et leurs réceptions. Si ces mots sont aujourd’hui parfois utilisés comme des instruments de propagande aux mains des politiques, comment ont-ils évolué depuis le XVIIe siècle et les régions d'Outre-mer ? Comment ont-ils voyagé ? Comment les utilise-t-on aujourd'hui ?

Les différents intervenants

Gerry L'Etang (à gauche) et Jean-François Samlong (à droite) • ©wave audio / France Télévisions

Gerry L’Etang est spécialiste de l'ethnologie créole à l’université des Antilles en Martinique, directeur du CRILLASH (Centre de recherches interdisciplinaires en lettres, langues, arts et sciences humaines). Ses travaux portent sur la créolisation culturelle, les hindouismes diasporiques, l’Islam en Inde du sud, l’esthétique, l’addiction, Haïti.



Michelle Edwige Jeanne Martineau, originaire de Guadeloupe, est doctorante en sciences politiques à l’université de Montréal. Ses domaines de recherche concernent les questions identitaires et ethniques, la région des Caraïbes, le nationalisme, le multiculturalisme, les identités politiques, l’immigration, le panafricanisme et l’afrocentrisme, la sociologie de la race, le colonialisme, l’impérialisme, la décolonisation, le postcolonialisme et la politique comparée.





Jean-François Samlong, poète, romancier, essayiste et traducteur de textes créoles en français, né en 1949 à Sainte-Marie, sur l'île de La Réunion. Docteur en lettres, il est par ailleurs membre de l'Académie de La Réunion et président de la maison d'édition "Union pour la défense de l'identité réunionnaise" ou UDIR. Fils de petit pêcheur, élevé par sa grand-mère, il devient professeur certifié de lettres, chargé de mission à la culture au Conseil général et chargé de mission LCR (Langue et Culture Régionales) au rectorat pour le second degré. Depuis une trentaine d’années, il participe au renouveau de la culture et de la littérature réunionnaise. Militant culturel, défenseur de la Créolie, il œuvre pour la reconnaissance de la littérature réunionnaise. Il a reçu le prix littéraire Charles-Brisset en 1992 pour La nuit cyclone.

Présentation : Valérie Bègue

Journaliste : Alice Milot

Reportages en Martinique : Jeanne Robet

Réalisation : François-Charles Domergue

Direction éditoriale d’Outre-mer La 1ère : Fabrice Hochard et Jean-Marc Party

Production Executive : Thomas Baumgartner et Thibaut Potdevin

Cheffe de projet éditorial : Julia Lasry

Direction Artistique : Florent Texier

Production originale : wave.audio

Durée : 23 min