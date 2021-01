Qui sont les Ultramarins promus dans l'ordre de la Légion d'honneur?

Outre-mer la 1ère •

Une promotion exceptionnelle de la Légion d'honneur et de l'ordre national du mérite a récompensé vendredi des centaines de personnes engagées depuis des mois contre le Covid-19, mais aussi Michel Sardou ou la prix Nobel Esther Duflo. 63% des 3.884 personnes décorées vendredi le sont pour leur "investissement dans la lutte contre l'épidémie", "la plupart oeuvrant dans l'ombre", a insisté la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur.

Pour les Outre-mer, à noter la présence du président de la Collectivité Territoriale de Guyane, Rodolphe Alexandre qui est fait officier de la Légion d'honneur. Au grade de chevalier, sont notamment distingués le grand cadi de Mayotte, l'historien réunionnais Prosper Eve ou encore Patrick Vial-Collet, le président de la CCI de Guadeloupe et nouvel actionnaire de la compagnie Corsair.

Retrouvez ci-dessous la liste complète pour ce qui concerne le ministère des Outre-mer :



Au grade d'officier



►M. Alexandre (Rodolphe, Firmin), président de la collectivité territoriale de Guyane. Chevalier du 14 septembre 2011.

►M. Aubry (François, Maximin dit Maxime), ancien combattant des forces navales françaises libres, ancien surveillant pénitentiaire principal (Polynésie française). Chevalier du 18 juin 2011.

►Mme Kamia (Henriette, Tauakika), présidente d'associations pour l'intégration des personnes handicapées (Polynésie française). Chevalier du 24 mars 2010.

►Mgr Riocreux (Jean, Yves, Marie), évêque de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). Chevalier du 3 mai 2007.



Au grade de chevalier



►Le père Apikaoua (Roch), vicaire général de Nouvelle-Calédonie ; 35 ans de services.

►Mme Arrouvel (Line-Rose, Danielle), présidente d'une association de protection civile (Martinique) ; 45 ans de services.

►M. Ayong Lekama (Alain, Didier), recteur de l'académie de Guyane ; 26 ans de services.

►M. Berthouin (Hervé, Pierre, José), directeur départemental du service d'incendie et de secours de La Réunion ; 40 ans de services.

►Mme Bonifacie, née Farlot (Valentine, Marie, Providence), technicienne supérieure dans l'aérospatial, présidente d'une association d'accompagnement des femmes à l'entreprenariat (Guyane) ; 46 ans de services.

►M. Caignart (Dominique, Pierre), directeur des réseaux d'une banque publique d'investissement pour l'Ile-de-France et l'outre-mer ; 44 ans de services.

►M. Casca (Valère, Juste), président d'une association de secourisme (Martinique) ; 49 ans de services.

►M. Chapman (Mathew, Turner dit Turner), ancien combattant des forces navales françaises libres ; 80 ans de services.

►M. Elfort (Georges, Hyacinthe), éducateur sportif, maire de Saint-Georges de l'Oyapock (Guyane) ; 46 ans de services.

►M. Eve (Marie, Prosper dit Prosper), historien, professeur d'histoire moderne à l'université de La Réunion ; 40 ans de services.

►M. Faoucher (Guy, Léon), ancien chef de service à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane ; 46 ans de services.

►Mme Faugerat (Vahinerii, Maïlee, Suzanne dite Maïlee), directrice générale d'un groupe de vente d'équipements sportifs, présidente du conseil d'administration d'un groupement d'intérêt économique de promotion touristique (Polynésie française) ; 24 ans de services.

►M. Hamada Saanda (Mahamoudou), grand cadi de Mayotte ; 20 ans de services.

►Mme Joquel, née Ahnne (Yolande, Mireille, O'aimata-Arii dite Titaua), ancienne adjointe au maire de Paea (Polynésie française) ; 36 ans de services.

►M. Laversanne (Jean, Christian, Georges), médecin urgentiste, chef du service de santé et de secours médical au service départemental d'incendie et de secours de la Guyane ; 39 ans de services.

►Mme Le Poullouin (Katell), responsable de la plate-forme alimentaire d'une association humanitaire en Guyane ; 23 ans de services.

►M. Lotigié (Christophe, Albert), secrétaire général des îles Wallis-et-Futuna ; 32 ans de services.

►Mme Mayet (Marie-Anne, Françoise), principale de collège (Guyane) ; 42 ans de services.

►M. Picardo (Bernard, Ange), président de la chambre des métiers et de l'artisanat et vice-président du conseil régional de La Réunion ; 35 ans de services.

►Mme Roy (Christine, Jeanne, Henriette), pharmacienne-biologiste, cheffe de service au laboratoire de biochimie et toxicologie du centre hospitalier de la Polynésie française ; 43 ans de services.

►M. Sauvonnet (Rodolph, Claude, Gaston), directeur régional des finances publiques de Guyane ; 36 ans de services.

►Mme Suard, née Moreno (Anne, Marie), conseillère diplomatique auprès du préfet de Guyane ; 22 ans de services.

►Mme Tematua, née Pautu (Linda, Maea), cheffe de cabinet, chargée de mission au ministère de la santé du gouvernement de Polynésie française ; 40 ans de services.

►M. Teriitahi (Starr, Tetoa, Ariiteuira), ancien combattant des forces navales françaises libres (Polynésie française) ; 77 ans de services.

►M. Vial-Collet (Patrick, Jean-Michel), président de la chambre de commerce et d'industrie des Îles de Guadeloupe ; 35 ans de services.