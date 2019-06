Réforme des congés bonifiés : "pas de décret pour juillet" annonce Annick Girardin

🔴 Réforme des congés bonifiés : il n’y aura pas de décret en juillet, annonce Annick Girardin. La ministre des #Outremer dit vouloir discuter avec les syndicats et les parlementaires#DimancheEnPolitique @letellier_ftv #Congésbonifiés pic.twitter.com/eRwQ9UmZPA — La1ere.fr (@la1ere) 23 juin 2019

Inquiétudes

"Pas de décret pour juillet!" C'est la réponse faite par Annick Girardin à Francis Letellier qui l'interrogeait sur la réforme des congés bonifiés ce dimanche midi sur France 3 dans l'émission Dimanche en Politique. "Nous allons prendre un temps de négociation avec les syndicats et avec les parlementaires" a pousuivi la ministre.Pour justifier cette réforme, la ministre affirme qu’il s’agit de moderniser le décret en place datant de 1978 : "Pour aller Outre-mer, on y allait par bateau. Il fallait 15 jour pour aller, 15 jours pour revenir." Une réponse à ceux qui reprochent à l'Elysée de vouloir faire des économies sur le dos des fonctionnaires ultramarins.Emmanuel Macron a annoncé, il y a un an tout juste, une réforme de ces congés bonifiés, pour qu'ils soient moins longs mais qu'ils soient accordés tous les deux ans au lieu de trois actuellement. La réforme, prévue pour juillet, devait passer par décret. Cependant, le sujet a suscité inquiétude et colère chez les fonctionnaires ultramarins, qui se sont réunis dans un collectif, "les foulards marrons".Instaurés en 1978, les congés bonifiés sont des jours de congés supplémentaires accordés aux 35.000 fonctionnaires ultramarins installés dans l'Hexagone. Ils se composent de 65 jours (dont 35 jours de bonification) que les fonctionnaires ultramarins peuvent prendre d'affilée pour rentrer dans leur territoire d'origine, tous les trois ans. Ils bénéficient alors d'une prise en charge de leurs frais de voyage et d'une prime de vie chère pour le temps de résidence sur place.