Reims : un Guadeloupéen de 21 ans mis en examen pour l'assassinat d'un Mahorais

Un homme de 21 ans né en Guadeloupe a été mis en examen pour "assassinat" mercredi à Reims, suspecté d'avoir tué par balle un autre jeune homme né à Mayotte, qu'il connaissait, à l'issue d'un différend, dans le centre-ville jeudi dernier, a annoncé le parquet.

Outre-mer La 1ère avec AFP •

La victime, également âgée de 21 ans, avait été découverte le 27 octobre vers 22 h 00 sur le parvis de l'église Saint-Thomas. Grièvement blessé à la tempe, le jeune homme est décédé samedi à l'hôpital, rappelle dans un communiqué le procureur de Reims, Matthieu Bourrette.

Les investigations ont rapidement permis "de mettre en cause un homme seul", indique le procureur. Le mis en cause, né en 2001 en Guadeloupe, a été interpellé lundi vers 16 h 00, alors qu'il "se promenait avec un molosse en laisse et un couteau à la ceinture".

En garde à vue, il a reconnu les faits dès sa première audition, expliquant "qu'il entretenait initialement de bonnes relations" avec la victime, mais avait "été menacé par elle avec une arme et verbalement quelque temps plus tôt", poursuit M. Bourrette.

La victime originaire de Mayotte

Selon ses déclarations, "il a réussi à récupérer une arme de poing" puis s'est rendu devant l'église, pointant son arme vers la victime "dans le but d'obtenir des excuses", mais "sans succès".

Rebroussant d'abord chemin, il est revenu sur ses pas, puis a "demandé une dernière fois" à la victime de s'excuser, avant de lui tirer dessus.

Devant les enquêteurs, le suspect a exprimé "peu d'empathie vis-à-vis de la victime", précise M. Bourrette. Il a dit "à plusieurs reprises qu'il n'aurait pas agi" ainsi si elle s'était excusée.

La victime, née à Mayotte, avait déjà été condamnée pour des faits de violence.

Le mis en cause avait lui été condamné mercredi à Reims, notamment à quatre mois de prison avec sursis, pour des délits routiers, mais ne s'était pas rendu à l'audience.

Il vivait ponctuellement chez sa grand-mère, mais se déclare aussi SDF. Placé en détention provisoire, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.