REPLAY. Crise sociale en Martinique : Sébastien Lecornu accepte de discuter de l'obligation vaccinale, à la Une de l'info des Outre-mer

Après la Guadeloupe, le ministre des Outre-mer était en Martinique pour trouver une issue au conflit social. La question de l'obligation vaccinale sera abordée durant les prochaines négociations. C'est le principal titre de l'info des Outre-mer du mercredi 1er décembre 2021. Retrouvez ici l'intégralité du journal.

Le ministre des Outre-mer, le président de la collectivité territoriale, Serge Letchimy et l'intersyndicale se sont rencontrés, hier, dans le respect et dans le calme, selon les participants. Les ateliers thématiques doivent débuter aujourd'hui. La question de l'obligation vaccinale sera abordée durant les négociations. Reportage de Martinique la 1ère avec Aurélie Treuil et Guilhem Fraissinet.

