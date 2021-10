REPLAY. Départ en Nouvelle-Calédonie de 39 militaires du service de santé des armées, à la Une de l’Info Outre-mer du mardi 26 octobre 2021

39 militaires du service de santé des armées sont partis hier en Nouvelle-Calédonie pour porter soutien au personnel soignant , c'est la Une de l’Info Outre-mer du mardi 26 octobre 2021. Retrouvez ici l’intégralité de notre journal.

L'info Outre-mer du mardi 26 octobre 2021 est présenté par Kelly Pujar.

Départ de renfort de l'armée pour la Nouvelle-Calédonie

Départ hier en Nouvelle-Calédonie de 39 militaires du service de santé des Armées et du régiment médical de l'Armée de terre. Cinq lits de réanimation seront installés d'ici la fin du mois. Un soutien au personnel soignant confronté à la pandémie de Covid-19.

Martinique: mobilisation contre le pass sanitaire

Direction la Martinique et les rues de Fort-de-France qui sont le théâtre d'une mobilisation des personnels soignants contre l'obligation vaccinale. Malgré la suspension de l'application du pass sanitaire à l'hôpital, la tension reste vive avec la direction du CHU. Le ministre de la santé Olivier Véran a annoncé ce mardi matin l’envoi d’une médiation en Martinique. Un reportage de Stéphane Petit-Frère et François Marlin de Martinique la 1ère.

Guyane : la justice ordonne la réouverture des restaurants

En Guyane des restaurants seront rouverts dès mercredi. Ceux qui étaient situés en zone orange étaient fermés pour limiter la circulation du coronavirus. Mais avec l'amélioration de la situation sanitaire, le tribunal administratif a cassé l'arrêté préfectoral. Une victoire pour le syndicat des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et discothèques.

Bas les masques à l'école à La Réunion

A La Réunion les élèves du CP au CM2 ont fait leur rentrée sans masque. Une mesure annoncée avant les vacances scolaires. A la Réunion le taux d'incidence du Covid-19 est passé sous le seuil d'alerte. Un reportage d’Olivier Murat et Laurent Josse de Réunion la 1ère.

La plus jeune pilote de ligne diplômée de La Réunion

Elle est capable de prendre les commandes d'un Airbus et d'un Boeing. Rehanne Meralli est la plus jeune diplômée pilote de ligne de La Réunion. Mais avec la crise sanitaire, elle doit revoir son plan de vol. Un reportage de Pierre Lacombe et Nordine Bensmail d'Outre-mer la 1ère.

Une mission de l'Unesco en Martinique

Retour en Martinique où la Montagne Pelée est candidate au patrimoine mondial de l'Unesco. Des experts de l'Union internationale pour la conservation de la Nature se sont rendus sur place pour découvrir ses richesses. Un reportage de Martinique la 1ère commenté par Jean-Michel Mazerolle.