Replay. Dix jours de crise sociale aux Antilles, édition spéciale de l'info Outre-mer

La Guadeloupe et la Martinique sont secouées par une crise sociale que rien ne semble apaiser. Retour sur dix jours de contestation et de violences urbaines qui paralysent les deux départements, dans l'info des Outre-mer du jeudi 25 novembre 2021. Retrouvez ici l'intégralité du journal.

Depuis le 15 novembre, les barrages bloquent la circulation et paralysent la Guadeloupe. La mobilisation contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire a généré des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Les violences urbaines se multiplient. En Martinique, la situation se dégrade aussi. Marie Radovic vous propose une synthèse sur dix jours de crise sociale aux Antilles.

Le journal des Outre-mer du jeudi 25 novembre 2021

Retrouvez ici le replay de notre journal des Outre-mer, également diffusé sur France 3 à 11h35. L'info Outre-mer du jeudi 25 novembre 2021 est présenté par Laurence Théatin et entièrement consacré à la crise aux Antilles.

