REPLAY. Guadeloupe : l’eau au compte-gouttes, à la Une de l’Info Outre-mer

C’est malheureusement le lot quotidien de nombreux Guadeloupéens. Dans certains quartiers de Goyave, la distribution d’eau est fortement perturbée depuis des années. Les habitants sont à bout. C’est la Une de l’Info Outre-mer du mardi 9 août 2022. Retrouvez ici l’intégralité de notre journal.

Incidents, casses et équipements défaillants perturbent la distribution d’eau dans certains quartiers en Guadeloupe. Le phénomène n’est pas nouveau, ces problèmes sont récurrents depuis des années. Courriers, pétitions, les habitants excédés remuent ciel et terre mais sans effet. Un reportage de Marilyne Plaisir, Rémy de France et Olivier Duflo de Guadeloupe la 1ère.

