REPLAY. Guerre en Ukraine : des soldats ultramarins participent à la mission Aigle en Roumanie, à la Une de l'info Outre-mer

Un an de conflit en Ukraine. Plus de 1000 soldats français sont engagés avec l'OTAN sur la mission Aigle, en Roumanie à proximité de la frontière ukrainienne. Parmi eux, une quarantaine soldats ultramarins. C'est la Une de l'info des Outre-mer du vendredi 24 février 2023. Retrouvez ici l'intégralité de votre journal.

Outre-mer la 1ère •

Cela fait un an que Vladimir Poutine a lancé "l’opération militaire spéciale" qui s’est traduite par l’invasion de l’Ukraine. En réaction, l’OTAN a notamment déclenché la mission Aigle. Dans ce cadre, un millier de militaires français, parmi lesquels plusieurs dizaines de soldats originaires des Outre-mer, sont déployées en Roumanie, à 25 km de la frontière avec l’Ukraine. Ils doivent relever un triple défi : géographique, climatique et émotionnel. Gervais Nitcheu et Mourad Bouretima les ont suivis durant une manœuvre.

Retrouvez ici le replay de notre journal des Outre-mer, également diffusé sur France 3 à 11h35. L'info Outre-mer du vendredi 24 février 2023 est présenté par Antoine Defives.

outremer.l'info, édition du vendredi 24 février 2023

Les autres titres de l'info des Outre-mer

Grève des fonctionnaires territoriaux en Nouvelle-Calédonie. Plus de 2000 manifestants dans les rues de Nouméa. Ils réclament un alignement des salaires avec l'inflation. En conséquence, de nombreuses écoles et différents services sont fermés sur l'ensemble du territoire.

Nouvelle-Calédonie : une piscine anti-requins. Après les attaques de requin, on teste une piscine flottante à Koumac dans le Nord de l'île. Un dispositif anti-squale pour que les nageurs puissent se baigner en toute sécurité.

Martinique : fin du carnaval. Les défilés se sont enchaînés pour le mercredi des cendres, comme le veut la tradition. Beaucoup d'ambiance, à Fort-de-France, pour ce dernier jour de festivités.

Martinique : le grand nettoyage après le carnaval. Pendant la nuit, ce sont les souffleuses et balayeuses qui ont défilé dans les rues. L'heure était au grand nettoyage pour ne laisser aucune trace de ces 4 jours de fête.