REPLAY. Immersion au coeur de la manifestation des agriculteurs en colère à La Réunion, à la Une de l'info Outre-mer

La colère des agriculteurs de l’Hexagone gagne désormais La Réunion. Plusieurs actions sont prévues par les syndicats. Le premier départ s'est organisé depuis la place des Laves à Piton Sainte-Rose, ce 29 janvier 2024 dès 6 heures, pour rejoindre la quatre voies jusqu'à la préfecture de Saint-Denis pour déposer une motion avec les revendications des exploitants agricoles. Henry Claude Elma et Willy Fontaine de Réunion la 1ère vous font vivre l'opération escargot embarqués à bord d'un tracteur.

Aujourd'hui mon enfant est au lycée agricole. Il fait une formation d'agriculteur, mais je n'ai plus trop envie qu'il fasse ce métier. Il vaut mieux qu'il fasse comme ses oncles et devienne fonctionnaire, au moins il gagnera un salaire. Alors que moi, je nourris la population et je n'ai pas de salaire.