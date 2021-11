REPLAY. Importantes mobilisations contre le pass sanitaire en Martinique et en Guadeloupe, à la Une de l’Info Outre-mer

Journée marquée par des affrontements entre forces de l’ordre et manifestations suite à l’appel à la grève illimitée en Guadeloupe, à la Une de l’Info Outre-mer du mardi 16 novembre 2021. Retrouvez ici l’intégralité de notre journal.

Mobilisation générale en Martinique et appel à la grève illimitée en Guadeloupe hier, lundi 15 novembre 2021. Des collectifs syndicaux et citoyens ont protesté contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. En Guadeloupe, des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ont marqué cette journée de contestation.

L'info Outre-mer du mardi 16 novembre 2021 est présenté par Kessi Weishaupt Tahi.

