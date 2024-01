REPLAY. L'afflux de migrants africains provoque des tensions à Mayotte, à la une de l'info Outre-mer

Des Mahorais en colère ont bloqué les entrées du Conseil départemental à Mamoudzou. Les riverains du stade de Cavani expriment ainsi leur inquiétude face à l'expansion des abris de fortune à l'intérieur et à l'extérieur du site. Des réfugiés venus de plusieurs pays d'Afrique centrale occupent les lieux depuis plusieurs mois. Explications à la une de l'info Outre-mer du 9 janvier 2024.

Un camp de réfugiés africains cristallise la colère de riverains du quartier Cavani dans la commune de Mamoudzou. Les habitants dénoncent une situation "irrationnelle" au vu des conditions de vie déjà difficiles liées à la crise de l'eau et l'insécurité permanente dans le département. Les manifestants réclament le démantèlement du camp d’accueil, où des centaines de migrants originaires du Rwanda, du Burundi, du Congo et de la Somalie attendent dans des conditions précaires une réponse à leur demande d'asile. Nathalie Sarfati et les équipes de Mayotte la 1ère font le point sur la situation.

Mayotte : l'afflux de migrants provoque des tensions • ©Outre-mer la 1ère

