Allongement des coupures d'eau à Mayotte face à la sécheresse

Les coupures d'eau sont à nouveau rallongées depuis ce lundi à Mayotte. Le 101ᵉ département est en proie à de réguliers épisodes de sécheresse et à la hausse de la consommation, ont annoncé le syndicat mahorais des eaux et la préfecture.

Jusqu'alors coupée pendant 26 heures consécutives tous les deux jours, l'eau du robinet est désormais inaccessible pendant 30 heures, selon le planning publié par la Société mahoraise des eaux (SMAE). Selon les secteurs de l'île, l'eau du robinet sera donc désormais coupée jusqu'à deux jours et demi par semaine.

L'objectif de ces mesures est d'enrayer la hausse de la consommation estimée à 5% par an par les services de l'État, alors que l'archipel français est touché par une croissance démographique record et que les coupures d'eau techniques se multipliaient ces dernières semaines. En cette fin de saison sèche, qui s'étend habituellement d'avril à novembre, les captages dans les rivières et les forages souterrains sont moins performants ce qui oblige à sur-solliciter les deux bassins artificiels de l'île, actuellement remplis à 30-40%.

Il est aussi interdit de remplir sa piscine et de laver sa voiture

Dans ce contexte, "les réservoirs des unités de potabilisation se vident, ce qui engendre des coupures techniques", a précisé la préfecture de Mayotte. Celles-ci se sont d'ailleurs multipliées ces dernières semaines, à Mamoudzou et dans le nord de l'archipel. "L'allongement des coupures d'eau va permettre aux réservoirs de se remplir et d'éviter ces coupures techniques", souligne la préfecture.

Dans la nuit du 11 au 12 novembre, un incident technique avait engendré l'arrêt de l'usine de potabilisation d'Ourovéni, privant d'eau la moitié des 321.000 habitants de l'île pendant plus de 24 heures. Jeudi, la préfecture a également publié un arrêté de restriction des usages de l'eau. Il est désormais interdit de remplir sa piscine ou de laver sa voiture en dehors de stations spécialement équipées pour le recyclage de l'eau. L'arrosage des pelouses et des jardins est aussi interdit de minuit à 18 h 00.

Fin 2023 et début 2024, l'eau du robinet était coupée deux jours sur trois pour faire face à une sécheresse sans précédent. L'arrivée tardive de la saison des pluies, en janvier 2024, avait permis d'alléger progressivement ces restrictions jamais totalement levées.