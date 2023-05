REPLAY. La question complexe du relogement des occupants des bidonvilles rasés à Mayotte, à la Une de l’Info Outre-mer

À Mayotte, l'opération Wuambushu a repris après un mois de suspension. L'immense bidonville Talus 2 a été complètement rasé hier. Reste aujourd'hui la question complexe du relogement des familles. C’est la Une de l’Info Outre-mer du mardi 23 mai 2023. Retrouvez ici l’intégralité de notre journal.

Les 162 cases de Talus 2 tombent les unes après les autres devant le regard impuissant de leurs anciens habitants. La plupart des occupants illégaux ont quitté les lieux depuis plusieurs semaines. Une quarantaine de familles a d'ores et déjà été relogée. D'autres familles ont refusé la proposition de relogement et ont préféré aller reconstruire une case en tôle sur un autre site. Accepter un logement c’est payer des charges supplémentaires comme un loyer. Pour de nombreuses familles le choix a été vite fait. Un reportage de Halda Halidi et Géraldine Louis.

Le journal des Outre-mer du mardi 23 mai 2023

Le journal des Outre-mer du mardi 23 mai 2023

L'info Outre-mer du mardi 23 mai 2023 est présentée par Laurence Théatin.

Les autres titres de l'info Outre-mer

Polynésie : déluge sur l'île de Rapa . Des trombes d'eau sont tombées sur les archipels polynésiens. L'île de Rapa a été placée en vigilance orange pour orages et vents violents, avec des rafales atteignant 130 km/h. Les Gambier ainsi qu'une partie des Tuamotu on été placés en vigilance jaune pour orages.





Le corps sans vie d'une petite fille découvert à Mayotte . Le corps d'une petite fille de 8 ans a été retrouvé hier sur une plage à Bandrélé. La petite Nadjwa était allée sur la plage sécher ses vêtements qu'elle avait lavés après les cours. Un homme en déficience mentale, retrouvé dans les environs, a été interpellé par les gendarmes et aurait avoué les faits. Nadjwa était arrivée des Comores il y a un peu plus d'un an pour se faire soigner une fracture du bras.



Fin de cavale pour un trafiquant calédonien . Un trafiquant de drogue calédonien s'est présenté à la police aux frontières en Nouvelle-Calédonie, mettant fin à quinze ans de cavale. Condamné à sept ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Marseille, il était recherché par la justice française depuis plus d'une décennie.