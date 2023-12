REPLAY. Loi "immigration" : réactions en Guyane, à la une de l'info Outre-mer

Quelles sont les réactions en Guyane à la loi "immigration" ? Là, où près des deux tiers de la population n'est pas née sur le territoire français, le texte suscite des craintes notamment pour les étudiants. C'est la une de l'info Outre-mer du jeudi 21 décembre 2023.

La loi "immigration" ne suscite pas de réaction vive mais plutôt des craintes en Guyane. La question migratoire est souvent au cœur des débats en Guyane, où selon l'INSEE 60% de la population n'est pas née dans le pays. Dans le territoire, la question migratoire est donc centrale et la réalité pourrait prendre le pas sur le texte. Soukaïna Skalli-Sall et Martial Gritte de Guyane la 1ère sont allés recueillir les réactions de Milot Oxygène, président de l'association "Viva", de Schnader Janvier, un étudiant haïtien, de Loanne Parfait, étudiante et de Nahel Lama sociologue.





Loi "immigration" : réactions en Guyane • ©Outre-mer la 1ère

Le journal des Outre-mer du jeudi 21 décembre 2023

Retrouvez ici le replay de notre journal des Outre-mer, également diffusé sur France 3 à 11h50. L'info Outre-mer du jeudi 21 décembre 2023 est présentée par Laurence Théatin.

outremer.l'info: édition du jeudi 21 décembre • ©Outre-mer la 1ère

Les autres titres de l'info des Outre-mer