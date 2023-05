REPLAY. Mayotte : reportage à Kawéni, le plus grand bidonville de France, à la Une de l’Info Outre-mer

Mayotte : prison ferme pour des fauteurs de troubles.

condamnation prononcée contre les commanditaires des émeutes de Tsoundzou le mois dernier.Les deux hommes étaient accusés d'avoir encouragé des jeunes à s'en prendre aux forces de l'ordre pour protester contre l'opération Wuambushu. Âgés de 39 et 19 ans, ils ont été jugés en comparution immédiate hier. Ils écopent l'un et l'autre de 6 et 5 ans de prison ferme.