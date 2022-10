REPLAY. Mobilisation contre l’érosion d’une plage en Martinique, à la Une de l’Info Outre-mer

Ils ne comptaient pas rester les bras croisés. Face à l'érosion de la côte de Sainte-Anne en Martinique, des militants écologistes ont entamé le reboisement d'une portion de route qui s'était effondrée en juillet dernier. C’est la Une de l’Info Outre-mer du lundi 24 octobre 2022. Retrouvez ici l’intégralité de notre journal.

Réparer ou plutôt tenter de limiter l’action de l’érosion marine sur une portion des Salines, tel est le mot d’ordre de ces militants. Maurice Violton et Patrice Château Degat de Martinique la 1ère sont allés à la rencontre de ces citoyens engagés et sensibilisés aux dangers qui pèsent sur l'ensemble des côtes.

L'info Outre-mer du lundi 24 octobre 2022

Dormir au-dessus du vide à La Réunion : des hamacs suspendus entre deux pitons rocheux sur la crête des 3 Salazes. C’est l'idée folle et insolite de deux copains qui ont décidé de dormir à la belle étoile. Publiée sur une de leurs pages Facebook, leur vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Cocaïne, procès d'un trafic passant par la Polynésie : l’enquête avait démarré en Polynésie, en janvier 2017. La cour d'assises de Paris juge aujourd'hui onze personnes soupçonnées d'avoir participé à un vaste trafic de cocaïne. Plus de deux tonnes de stupéfiants avaient été saisis, entre l'Amérique du sud et le Pacifique. Gervais Nitcheu revient sur les faits avec les équipes de Polynésie la 1ère.

Guyane, des pêcheurs illégaux venus du Venezuela : le littoral guyanais est une zone particulièrement difficile à surveiller et la pêche illégale y persiste. Des navires clandestins venus du Venezuela sévissent notamment au grand large. Plusieurs bateaux ont été interceptés. Un reportage de Laurent Marot et Karl Constable de Guyane la 1ère.

Polynésie, les triplés de Moorea : leur histoire avait ému la Polynésie. Il y a quelques mois ces triplés naissaient prématurés. Après un long séjour à l'hôpital les trois petits sont en pleine forme et de retour à la maison et suscitent toujours des élans de solidarité. Un reportage de Cybèle Plichart et Patita Savea de Polynésie la 1ère.