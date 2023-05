REPLAY. Opération Wuambushu à Mayotte : nuit de violences à Moinatrindri, dans l'info Outre-mer

L'opération Wuambushu se poursuit à Mayotte. Le département vit toujours sous tension. La nuit dernière a été agitée dans un quartier du village de Moinatrindri au sud du territoire. Témoignage d'un voisin dans l'info Outre-mer du lundi 15 mai 2023. Retrouvez ici l'intégralité de votre journal.

L'évacuation et la destruction des bidonvilles dans le cadre de l'opération Wuambushu à Mayotte ont été validées par le tribunal administratif. La tension est toujours vive dans le 101e département. Le village de Moinatrindri, de la commune de Bouéni, a vécu une nuit de violences. Les témoins parlent de saccage et d'agression des locataires. Les forces de l'ordre ont quadrillé la zone. Le reportage de Zalihata Dahalani, Toufaili Andjilani et Jaidi Maoulida de Mayotte la 1ère.

