REPLAY. Rentrée scolaire en Nouvelle-Calédonie, à la Une de l'info Outre-mer

De la maternelle au lycée, les élèves reprennent le chemin de l'école en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna. Un jour important pour tous : parents, enfants et professeurs. C'est à la Une de l'info des Outre-mer du lundi 13 février 2023. Retrouvez ici l'intégralité de votre journal.

Outre-mer la 1ère •

C'est jour de rentrée scolaire à Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie après les grandes vacances de l'été austral. 63.800 élèves de la maternelle à la terminale retrouvent le chemin des cours, tout comme les 4.750 enseignants du Caillou. Dans un des collèges de Nouméa, parents et élèves ont été accueillis par les coutumiers. Le récit de Siti Daroussi et les images des équipes de Nouvelle-Calédonie la 1ère.

Le journal des Outre-mer du lundi 13 février 2023

Retrouvez ici le replay de notre journal des Outre-mer, également diffusé sur France 3 à 11h35. L'info Outre-mer du lundi 13 février 2023 est présenté par Laurence Théatin.

outremer.l'info, édition du lundi 13 février 2023 • ©Outre-mer la 1ère

Les autres titres de l'info des Outre-mer