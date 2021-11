REPLAY. Report de l’obligation vaccinale des soignants en Martinique : le principal titre de l’info des Outre-mer du lundi 15 novembre 2021

Les personnels soignants peuvent se vacciner contre le Covid-19 jusqu'au 31 décembre en Martinique, l'intersyndicale reste mobilisée et appelle aujourd'hui à la grève générale. C'est le principal titre de l’info des Outre-mer du lundi 15 novembre 2021. Retrouvez ici l’intégralité de notre journal.

L'info Outre-mer du mundi 15 novembre 2021 est présenté par Kessi Weishaupt Tahi.

L'image du jour : la Guadeloupe se déconfine

Fin de l'état d'urgence sanitaire en Guadeloupe depuis minuit hier soir. Après une quatrième vague meurtrière, les chiffres de l'épidémie de Covid-19 se stabilisent selon les autorités locales. La troisième phase de déconfinement progressif est donc enclenchée sonnant la fin du couvre-feu.

Report de l'obligation vaccinale pour le personnel médical en Martinique

Elle devait prendre effet aujourd'hui. L'obligation vaccinale pour les soignants est finalement reportée au 31 décembre en Martinique. Une décision du gouvernement annoncée ce week-end, qui ne satisfait pas l'intersyndicale mobilisée depuis plusieurs semaines. Elle appelle aujourd'hui à la grève générale. Un reportage de Martinique la 1ère avec Dominique Legros et Jean-Marc Kenenga.

Dépistage et prévention du diabète en Guyane

C'est un problème de santé publique majeur. Le diabète touche au moins 8% de la population en Guyane. A l'occasion de la journée mondiale du diabète, une "caravane de dépistage" s'est installée sur le marché de Soula à Macouria. Un reportage de Laurent Marot et Frédéric Larzabal de Guyane la 1ère.

En Polynésie, mobilisation contre un projet immobilier à Moorea

Plus d'un millier de personnes se sont réunies sur la plage de Tamae pour dire leur opposition à l'implantation d'un complexe hotelier. Explications avec Melissa Chongue et Jacques Damour de Polynésie la 1ère.

Coupe de France de football : les rencontres du 8e tour

Cinq équipes des Outre-mer sont qualifiées. Trois matches se disputeront dans l'Hexagone, deux autres aux Antilles. Prochain rendez-vous : samedi 20 novembre 2021. L'équipe du FC Plancoet-Arguenon affrontera les Jumeaux de Mzouasia, venus de Mayotte.

Pêche aux kaloama à Futuna

Le kaloama est un poisson très prisé des Futuniens. Il est arrivé sur les côtes de l'île. Un specimen qui n'apparait qu'une à deux fois par an. Le reportage de Wallis et Futuna la 1ère avec Roy Vakasiuola et Savelina Maituku.