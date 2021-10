REPLAY. Retour en classe des collégiens et lycéens calédoniens à la Une de l’info des Outre-mer du mardi 12 octobre 2021

Après cinq semaines de confinement, certains jeunes Calédoniens ont retrouvé le chemin de l’école à la Une de l’info des Outre-mer du mardi 12 octobre 2021. Retrouvez ici l’intégralité de notre journal.

L'info Outre-mer du mardi 12 octobre 2021

Début d'un confinement adapté en Nouvelle-Calédonie

En Nouvelle-Calédonie, une partie des élèves est de retour en classe, depuis ce matin. Ils étaient confinés depuis cinq semaines en raison de l'épidémie de Covid-19. 9.400 cas positifs détectés à ce jour sur le Caillou. Seuls les collégiens et lycéens sont autorisés à retourner en cours. Pour le primaire, la rentrée aura lieu la semaine prochaine.

Martinique : le procès de l'après esclavage

C'est un procès pour l'histoire qui se tient en ce moment devant la Cour d'appel de Fort-de-France. Celui de la traite négrière. Le MIR, Mouvement international pour les réparations, demande des comptes à l'Etat français. Explications de Sophie Vingadassalom avec les équipes de Martinique la 1ère sur place.

Mayotte : la police victime aussi de l'insécurité

Autre procès dans l'actualité : à Mayotte, deux hommes comparaissaient hier pour avoir agressé un policier. Il avait tenté de les arrêter après un vol à l'arraché. Le fonctionnaire a été grièvement blessé à l'œil. Le reportage de Mayotte la 1ère avec Papinot Zaidani et Aurélien Février. Le jugement sera rendu le 19 novembre. Le policier lui va être évacué vers La Réunion pour être opéré.

Guadeloupe : un sursis pour les anti vaccin du CHU

En Guadeloupe, les personnels non vaccinés du Centre hospitalier ont obtenu deux jours de sursis. Les encadrants, dont les médecins, ont jusqu'à mercredi pour réaliser leur injection sous peine d'être suspendus. Un délai étendu au 28 octobre pour les autres soignants.

Wallis : pénurie pour la saison des communions

Le mois d'octobre est une période bien particulière, à Wallis-et-Futuna. C'est la saison des communions, sur ce territoire très catholique. On ne compte plus les cadeaux et repas de fête. De quoi engendrer des pénuries dans les magasins. Un reportage de Wallis et Futuna la 1ère avec Lotana Moefana et Jean-François Puakavase.

La Réunion : Laurent Jalabert premier participant arrivé pour le Grand raid

La Réunion, elle, se prépare pour le Grand raid. 6.000 coureurs s'élanceront jeudi prochain à travers les reliefs réunionnais et parmi eux Laurent Jalabert. L'ancien coureur cycliste est arrivé sur l'île ce matin. Ce sera sa troisième participation à la Diagonale des Fous, aux côtés, cette fois, de son épouse.

Le bon goût de Suzy Palatin

Son gâteau au chocolat est paraît-il un délice. Pierre Lacombe et Nordine Bensmail, reporters d'Outre-mer la 1ère, sont partis à la rencontre de l'écrivaine culinaire Suzy Palatin. Cette Guadeloupéenne a su se faire un nom dans le monde la Cuisine. Elle régale même des chefs étoilés.

Le festival du film Amazonie Caraïbe chez vous

Enfin ce mardi débute en Guyane le FIFAC, le Festival du film documentaire Amazonie Caraïbes. Douze longs-métrages français et des pays de la région, sont en compétition. C'est inédit : tous sont à découvrir en exclusivité sur le site Internet festivalfifac.com.