REPLAY. Toussaint, un lieu mystique pour la mémoire des esclaves en Guadeloupe, à la Une de l’Info Outre-mer

La Guadeloupe abrite à Capesterre-Belle-Eau un cimetière des esclaves. Un lieu de mémoire modeste et mystique qui rappelle, non sans émotion, la période de la colonisation et de l’esclavage. C’est la Une de l’Info Outre-mer du mercredi 2 novembre 2022. Retrouvez ici l’intégralité de notre journal.

Outre-mer la 1ère •

À peine visible, car partageant le site avec une végétation luxuriante, les tombes sont disposées sur plus de 2000 mètres carré. À Capesterre-Belle-Eau, le cimetière des esclaves est un lieu de recueillement mais aussi pour certains un lieu pour parler avec les esprits des morts à travers des rituels mystico religieux. Attention, préparez-vous à avoir des frisson avec le reportage d’Eddy Golabkan et Ludovic Gaydu de Guadeloupe la 1ère. Retrouvez ici le replay de notre journal des Outre-mer, également diffusé sur France 3 à 11h35. L'info Outre-mer du mercredi 2 novembre 2022 est présenté par Laurence Théatin. Le journal des Outre-mer du mercredi 2 novembre 2022 Les autres titres de l'info Outre-mer Toussaint, les traditions sont respectées : recueillement sur les tombes des disparus dans l'un des deux cimetières chrétiens de Mayotte, qui est à majorité musulmane. Et les traditionnelles illuminations en Guyane et aux Antilles. Ici celle du cimetière de Morne-à-l'Eau en Guadeloupe.

Jean Paul II : une statue pour le pape préféré des Réunionnais. Ce pape est resté dans la mémoire des Réunionnais. À l'occasion de la fête de la Toussaint, une statue de Jean-Paul II a été inaugurée à Saint-Denis par l'évêque de La Réunion Gilbert Aubry. La sculpture, taillée dans un bloc de trois tonnes de roche volcanique, a été réalisée par le Réunionnais Marco Ah Kiem. Les Réunionnais avaient été marqués par la visite du pape Jean Paul II le 1er mai 1989, visite durant laquelle il s'était exprimé en créole réunionnais.

Festival de la jeunesse : des Polynésiens prêts à rebondir. La Toussaint est aussi marquée par l'incontournable messe en Polynésie que n'ont pas manqué ces 4000 jeunes qui participent à partir d'aujourd'hui au festival de la jeunesse. Parmi eux, se trouvaient des jeunes en décrochage scolaire mais qui ont su rebondir. Un reportage de Caroline Fahri et Jacques Damour de Polynésie la 1 ère .

Vie chère : un bouclier de 153 produits contre l’inflation. Les prix n'en finissent pas d'augmenter. À La Réunion, une nouvelle version du Bouclier Qualité Prix pour l'année 2022-2023 a été présentée ce matin à la préfecture. Malgré l'inflation, il n'augmentera pas jusqu'en février 2023. Le Bouclier Qualité Prix concerne 153 produits du quotidien vendus dans les grandes surfaces.

Energies renouvelables : les Outre-mer en première ligne ? À l'occasion de la COP 27 qui débute le 6 novembre prochain, nous vous proposons une série de sujets sur les enjeux liés aux changement climatiques dans les Outre-mer. Alors que le projet de loi sur les énergies renouvelables est discuté au Sénat à partir d'aujourd'hui, où en est-on Outre-Mer dans ce domaine ? Le point avec Caroline Marie.

Route du Rhum : la Guadeloupe dans vos assiettes. En route pour Saint-Malo, à J-4 avant le départ de la Route du Rhum - Destination Guadeloupe. Deux chefs cuisiniers de Guadeloupe ont été recrutés temporairement par le fameux hôtel Chateaubriand de Saint-Malo pour y faire découvrir les saveurs guadeloupéennes de la table. Un reportage d’Éric Cintas,Hugo Laridon et Nicolas Dalban.

