REPLAY. Un Réunionnais gagne 50 millions d'euros à l'EuroMillions, à la Une de l’info des Outre-mer

À La Réunion, un quinquagénaire a remporté le jackpot à l'EuroMillions. L'occasion d'interroger les Saint-Pierrois : que feriez-vous avec 50 millions ? C’est la Une de l’info des Outre-mer du vendredi 17 juin 2022. Retrouvez ici l’intégralité de notre journal.

Un Réunionnais remporte plus de 50 millions d'euros à l'EuroMillions. Cet homme qui préfère rester discret, joue les mêmes numéros depuis deux ans. L'heureux millionnaire devient ainsi le plus grand gagnant des départements et région d'Outre-mer. Ses projets sont évidement nombreux, il peut se le permettre ! Il souhaite par exemple se construire une maison et partir en croisière sur la méditerranée avec son épouse. Et vous que feriez vous avec 50 millions d'euros ? La question a été posée dans les rues de Saint-Pierre. Un reportage Réunion la 1ère de Jean-Claude Toihir et Laurent Pirotte.

Le journal des Outre-mer du vendredi 17 juin 2022

Retrouvez ici le replay de notre journal des Outre-mer, également diffusé sur France 3 à 11h35. L'info Outre-mer du vendredi 17 juin 2022 est présenté par Thierry Belmont.

