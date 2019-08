Rolin Cranoly, premier guadeloupéen à être élu maire en région parisienne

Valeurs antillaises d'antan

Rolin Cranoly, maire de Gagny Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Objectif 2020 ?

Rolin Cranoly aux élections municipales de 2020 ? Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Une première en région parisienne : un homme d'origine guadeloupéenne vient d'être élu au poste de maire. Il s'agit de Rolin Cranoly, (Divers droite) un Guadeloupéen de 43 ans. La décision a été prise ce dimanche lors du conseil municiapl de la ville de Gagny en Seine-Saint-Denis. Cela fait suite à la disparition de Michel Teulet (LR), maire en place depuis 1995, mort le 24 juillet d'une leucémie.Depuis 2008, Rolin Cranoly était adjoint à la mairie de Gagny, d'abord délégué à la prévention de la délinquance et à la politique de la ville, puis aux affaires scolaires et périscolaires. L'édile ne cache pas son émotion : "Cette place a été laissée libre par un ami et mentor", explique-t-il. "Ce matin j'ai été saisi d'une certaine émotion mais aussi d'une grande humilité."Cette humilité, Rolin Cranoly la doit à sa mère, "maman solo" de 8 enfants. "Elle nous a inculqué beaucoup de valeurs, des valeurs propres aux Antilles d'antan", confie cet homme né à Pointe-à-Pitre et qui continue d'aller en vacances tous les ans dans la commune du Moule. "Elle nous a appris à traverser la vie en ayant toujours à cœur de veiller à l'être humain et de préserver l'intérêt général plutôt que les intérêts particuliers", ajoute Rolin Cranoly, citant Aimé Césaire.Une devise qu'il dit vouloir continuer d'appliquer en tant que maire de la ville de Gagny. Rolin Cranoly restera en poste jusqu'aux élections municipales de 2020, mais pour le moment, ce n'est pas l'urgence : "Ma priorité est de poursuivre l'action municipale initiée en 2014", précise Rolin Cranoly. "Mais je reste aussi un homme pragmatique. Je me dis que la façon dont nous allons terminer ce mandat présumera de la suite pour 2020."